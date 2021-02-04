海报 | 晒出彩“宝贝” 向党代会献礼 洛阳“宝贝”创新领航

2018年10月，超级拖拉机Ⅰ号在洛阳市下线，是国内首台具有完全自主知识产权的纯电动无人驾驶拖拉机。之后，国家农机装备创新中心通过多项改进，在2020年6月正式发布中国首台5G+氢燃料电动拖拉机ET504-H。在中央广播电视总台2021年“中国农民丰收节”晚会上，超级拖拉机Ⅰ号、5G+氢燃料电动拖拉机ET504-H，作为我国现代农机代表双双亮相，全面展现“洛阳农机”创新水平。

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2018年10月，超级拖拉机Ⅰ号在洛阳市下线，是国内首台具有完全自主知识产权的纯电动无人驾驶拖拉机。之后，国家农机装备创新中心通过多项改进，在2020年6月正式发布中国首台5G+氢燃料电动拖拉机ET504-H。在中央广播电视总台2021年“中国农民丰收节”晚会上，超级拖拉机Ⅰ号、5G+氢燃料电动拖拉机ET504-H，作为我国现代农机代表双双亮相，全面展现“洛阳农机”创新水平。

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安静宽敞的空间，木质的书架和座椅，充满艺术感的吊灯，配上从三面落地窗懒懒洒进来的阳光……目之所及皆成景。在洛阳兴洛湖城市书房里，提供藏书1.2万册。市民只需要身份证或借阅证刷门进入，不花一分钱，就能享受一段惬意的时光。洛阳市着力推动全民阅读，打造“15分钟阅读圈”，把城市书房建设列入重点民生实事。截至目前，洛阳市全市已建成对公众免费开放的“河洛书苑”城市书房200余座，成为居民家门口阅读休闲的“精神粮仓”。②