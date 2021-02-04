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有一种友好叫“学有优教”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.10.16 10:41

　　优化调整基础教育学校布局，规范民办义务教育学校发展，推进义务教育优质均衡发展，规划建设一批特色鲜明的现代化高中，持续扩大优质基础教育资源覆盖面。

　　——摘自市第十二次党代会报告

　　大手笔、超常规！我市优化学校布局，实施高中外迁，3年内要将市区19所布局结构不合理、发展空间受限的学校外迁整合为13所新建学校和2所合并学校，外迁腾出的22个校区优先用于公办义务教育办学。这次布局优化涉及学校之多、投资之大，为洛阳多年少见，不仅将缓解学位供需矛盾和教育承载压力，而且凸显洛阳办好人民满意教育的坚定决心。

　　教育是民生工程，也是发展大计。近年，洛阳经济快速发展，教育的支撑作用功不可没。然而随着学生数量逐年增加，各城区学校教学用地紧张，逼仄的活动空间、拥挤的教学场地，令办学质量无形中受到影响，学生的全面发展也有所受限。在中心城区愈加“极化”的今天，实施高中外迁和梯次补位办学，为扩大城区办学空间“补课”，有利于增强城市教育功能，支撑中心城区当好发展“火车头”，也将让更多孩子“学有优教”。

　　解决“有学上”之后，望子成龙的老百姓对“学有优教”的渴望格外炽烈。“学有优教”，包含普惠均衡和优质高效这两个教育最重要的诉求。换句话说，我们不但要有优质的教育资源，还要有足够的教育公平，以有质量、有特色的办学，让每个家庭对未来充满信心。正因如此，很多年轻人在选择一座城市安家落户时，会先重点考察那里的教育状况。教育是通往美好生活的捷径，但提升教育质量本身没有捷径可走。政府只有坚持教育的公益属性，以更大投入、更大作为扎扎实实办好教育，才能让洛阳不仅成为招引青年才俊的“洼地”，也成为育人成才的“高地”。

　　有人说，衡量一座城市的吸引力和竞争力，很简单，看小学生的数量。小学生多，孩子背后的年轻父母就多，城市发展的活力和潜力就大。这也说明，在教育上抓到的机遇是最有价值的机遇，在教育上赢得的发展是最有潜力的发展。让“学有优教”惠及每个孩子，不但要采取超常规措施，尽快补上我市教育资源布局欠账，还要鼓励教育行业深化改革、加快发展，多措并举办好每一所学校、培训好每一位教师、教好每一个学生。把青年留住，把他们的孩子留住，对于洛阳来说，不仅留住了现在，还留住了未来。（洛阳晚报新闻观察员）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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