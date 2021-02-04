今年下半年首次寒潮来了 洛阳将出现“速冻式”降温

今天白天我市阴天转多云，偏北风4级到5级，阵风7级左右，气温8℃到14℃。

昨天，中央气象台、省气象台和市气象台相继发布寒潮蓝色预警，这不仅是今年下半年以来我国首个寒潮预警，对河南和洛阳来说，也是首个。受寒潮影响，今后三四天，我国最低气温创新低的区域将有520万平方公里，占我国国土面积的一半还要多。

据中央气象台消息，从昨天下午开始到18日上午，我国中东部地区会先后出现大风降温天气，北方地区最低气温将出现在17日早晨。具体到洛阳来说，此次寒潮将给全市带来一次“速冻式”降温，预计最低气温下降8℃或8℃以上，17日早晨最低气温降至2℃到4℃。

市气象台工程师介绍，寒潮属于强冷空气，在中央气象台2006年制定的冷空气等级国家标准中，对寒潮的定义为：某一地区冷空气过境后，气温24小时内下降8℃以上，且最低气温下降到4℃以下，或48小时内气温下降10℃以上，且最低气温下降到4℃以下，或72小时内气温连续下降12℃以上，且最低气温在4℃以下。

寒潮是如何形成的呢？气象专家介绍，我国位于欧亚大陆东南部，北面是蒙古国和俄罗斯的西伯利亚，西伯利亚气候寒冷，其北面是极其严寒的北极，影响我国的冷空气主要就来自这些地区。当极地和高寒地区的强冷空气沿着西风带和西北气流向东南快速、暴发式地侵入和移动时，会给沿途地区带来强降温、强风和强降雪，而当这种降温达到一定标准时，即为寒潮。

根据最新气象资料分析，今天白天我市阴天转多云，偏北风4级到5级，阵风7级左右，气温8℃到14℃；今天夜里到明天白天，我市多云到晴天，偏北风转偏南风2级到3级，气温2℃到13℃。气象部门提醒，针对此次寒潮，政府及有关部门应按照职责做好防寒潮的准备工作；公众注意添衣保暖；有关部门和人员应对水产品采取一定的防护措施。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）