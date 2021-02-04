洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今年下半年首次寒潮来了 洛阳将出现“速冻式”降温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.16 09:51

　　昨天，中央气象台、省气象台和市气象台相继发布寒潮蓝色预警，这不仅是今年下半年以来我国首个寒潮预警，对河南和洛阳来说，也是首个。受寒潮影响，今后三四天，我国最低气温创新低的区域将有520万平方公里，占我国国土面积的一半还要多。

　　据中央气象台消息，从昨天下午开始到18日上午，我国中东部地区会先后出现大风降温天气，北方地区最低气温将出现在17日早晨。具体到洛阳来说，此次寒潮将给全市带来一次“速冻式”降温，预计最低气温下降8℃或8℃以上，17日早晨最低气温降至2℃到4℃。

　　市气象台工程师介绍，寒潮属于强冷空气，在中央气象台2006年制定的冷空气等级国家标准中，对寒潮的定义为：某一地区冷空气过境后，气温24小时内下降8℃以上，且最低气温下降到4℃以下，或48小时内气温下降10℃以上，且最低气温下降到4℃以下，或72小时内气温连续下降12℃以上，且最低气温在4℃以下。

　　寒潮是如何形成的呢？气象专家介绍，我国位于欧亚大陆东南部，北面是蒙古国和俄罗斯的西伯利亚，西伯利亚气候寒冷，其北面是极其严寒的北极，影响我国的冷空气主要就来自这些地区。当极地和高寒地区的强冷空气沿着西风带和西北气流向东南快速、暴发式地侵入和移动时，会给沿途地区带来强降温、强风和强降雪，而当这种降温达到一定标准时，即为寒潮。

　　根据最新气象资料分析，今天白天我市阴天转多云，偏北风4级到5级，阵风7级左右，气温8℃到14℃；今天夜里到明天白天，我市多云到晴天，偏北风转偏南风2级到3级，气温2℃到13℃。气象部门提醒，针对此次寒潮，政府及有关部门应按照职责做好防寒潮的准备工作；公众注意添衣保暖；有关部门和人员应对水产品采取一定的防护措施。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    画秋

    夜幕下的商场

    秋花

    凌霄花
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605