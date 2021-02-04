守正创新 彰显洛阳厚重历史文化底蕴——访市文物局党组书记、局长余杰

“市第十二次党代会提出，要站在对历史负责、对人民负责的高度，保护好、传承好历史文化遗产。”市文物局党组书记、局长余杰在接受本报记者专访时表示，全市文博系统迅速掀起学习贯彻市党代会精神热潮，以强化保护、深化利用、优化服务为落脚点，对责任目标进行细化分解，在守正创新中彰显洛阳厚重的历史文化底蕴。

“市第十二次党代会提出，要站在对历史负责、对人民负责的高度，保护好、传承好历史文化遗产。”市文物局党组书记、局长余杰在接受本报记者专访时表示，全市文博系统迅速掀起学习贯彻市党代会精神热潮，以强化保护、深化利用、优化服务为落脚点，对责任目标进行细化分解，在守正创新中彰显洛阳厚重的历史文化底蕴。

坚持保护优先，守牢文物保护“紫线”。历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源，市文物局将牢固树立“保护文物也是政绩”的科学理念，加强文化遗产保护传承弘扬。持续全面推进二里头遗址申报世界文化遗产，加强夏文化研究、阐释和传播工作；依托龙门石窟，建设立足洛阳、辐射中原、面向全国的区域性石窟寺保护研究基地；充分发挥技术和队伍优势，加强考古发掘和研究工作，积极融入“考古中国”“中原地区文明化进程研究”等重大课题，育人才、出成果，着力提升学术话语权。

坚持文旅融合，着力打造文旅品牌矩阵。立足世界文化遗产、五大都城遗址、近现代革命和工业遗产等特色资源，加强统筹和区域协作，不断深化文旅融合发展，打造一批具有核心竞争力的文旅品牌。持续做好隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，优化宫城区整体布局，着力提升环境和基础设施，加快推进南城墙、玄武门等重点遗址保护展示工程建设；扎实做好黄河历史文化资源调查和资料整理工作，加强汉魏洛阳故城、大运河文化遗产等保护展示利用；站位黄河文化、中华文明、世界大河文明的大格局，持续办好世界古都论坛，着力打造中西方文化交流互鉴的重要平台；积极推进隋唐大运河文化博物馆、汉魏故城遗址博物馆建设，着力打造20家精品博物馆，推动“东方博物馆之都”规模、质量双提升；加强涧西工业遗产活化利用，合理规划、有效保护，积极推进工业遗产博物馆建设。顺应数字化时代的传播规律，坚持移动优先、视频为主，加强交互传播，推动文化“出圈”，赋予文化遗产更强大的生命力。

深化“放管服效”改革，服务经济社会发展大局。认真落实进一步优化营商环境等工作要求，统筹好文物保护和城乡发展的需求，坚持项目为王、结果导向，改进工作作风，为重大项目建设提供高效优质的服务。持续开展“百人助百企”活动，进一步优化简化审批程序，逐步推进建设工程文物勘探、考古发掘前置工作，协助企业解决重点、难点、堵点、痛点问题。（记者 智慧 通讯员 马哲）