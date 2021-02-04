洛阳深化要素市场化配置改革 为增创体制机制新优势打好基础

近日，恒固达科技有限公司以973万元的价格在市公共资源中心平台完成地块竞买流程，成功竞得地块使用权。

近日，恒固达科技有限公司以973万元的价格在市公共资源中心平台完成地块竞买流程，成功竞得地块使用权。

“从申请到摘牌一共不到3个月的时间，还省去办理各种证照的麻烦，拿到地就能开工建设，让企业得到了真正的实惠！”恒固达科技有限公司副总经理吴超激动地说。

恒固达科技有限公司“拿地即开工”，我市第一宗“标准地”挂牌竞拍成功，标志着工业用地“标准地”出让改革迈出新步伐。

说到土地，中钢洛耐科技股份有限公司总经理助理方胜也深有感触。中钢洛耐产业园是2021年河南省重点项目，在我市强化要素保障的惠企政策下，该项目用地已取得省政府批复，满足开工建设用地需求。

市第十二次党代会报告指出，洛阳与先行地区的差距，表现在发展水平上，根子在体制机制上。完善要素市场化配置是增创体制机制新优势的基础。要深化要素市场化配置改革，促进要素自主有序流动，不断提高要素配置效率。

围绕要素市场化配置，我市土地、劳动力、资本、技术、数据五大要素市场的改革正在逐一突破。

土地流动更快捷。西工区对老旧厂房进行改建，整合盘活2.9万平方米闲置面积，建设洛阳智能科技产业园，吸引更多青年来洛阳创新创业；老城区让出一块区属国有企业土地，支持天心校场里文化创意产业园建设，为文旅产业发展注入新活力。今年7月，我市下发洛阳市重大产业项目“拿地即开工”保障方案(试行)，持续推进工程建设项目行政审批制度改革，强前期、并环节、零停顿、压时限、快审批，实现打造工程建设项目全流程无堵点。

资本流动更便捷。近日，由洛阳国宏投资集团有限公司旗下基金投资的开勒环境科技(上海)股份有限公司在深交所创业板挂牌上市，这种通过基金资本招商的方式，为我市后续引入先进地区优质资源提供了经验；河南农开产业基金投资有限责任公司与瀍河区政府签约，将在洛阳设立经济高质量发展产业基金，通过市场化运营，引导金融和社会资本支持重点产业发展；市金融工作局举办多场“万人助万企”金融服务面对面活动，组织有融资需求的企业、金融机构及创投机构现场对接，推动金融资本更好地服务实体经济。

人才流动更高效。在洛举行的“才聚河洛”2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动，再次立足中原、面向世界，诚邀四海英才来洛创新创业，加快聚集各类人才优质资源。“十四五”期间，我市将投入扶持资金70亿元以上支持创业就业，完善就业见习、青年创业等补贴扶持政策，让洛阳这片创新热土激发蓬勃动力。

稳步推进要素市场化配置改革，我市未来5年的路径更加清晰——

“市场之手”培育。我市将建立健全城乡统一的建设用地市场，健全统一规范的人力资源市场，大力发展多层次资本市场，加快发展技术要素市场，积极培育数据要素市场，加快形成与创新发展相适应的要素市场体系。

“政府之手”推动。我市将更好发挥政府作用，健全要素市场运行机制，完善政府调节与监管，做到放活与管好有机结合，提升监管和服务能力，引导各类要素协同向先进生产力集聚。

充分发挥市场配置资源的决定性作用，破除阻碍要素自由流动的体制机制障碍，必将为推动洛阳高质量发展释放新潜能、培育新动能、激发新活力！（记者 李迎博）