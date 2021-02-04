打造聚合创新资源的平台城市——六论学习贯彻市第十二次党代会精神

城市的光荣与梦想，总是在一次次转型跨越中绽放。

城市的光荣与梦想，总是在一次次转型跨越中绽放。

锚定“建强副中心、形成增长极”，市第十二次党代会明确把“打造聚合创新资源的平台城市”作为一项重点任务。市委书记江凌强调，洛阳城市建设正处在由传统城市向平台城市转变的关键期，要强化平台思维，围绕增强聚合创新资源能力，着力完善功能、提升品质，建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。

作为现代经济社会发展的主要载体，城市在现代化进程中犹如“火车头”“主战场”，它的每一步进阶，都关系着现代化的成效乃至成败。平台是链接、汇聚、融合各类资源要素的载体支撑，从抖音、淘宝，到自创区、自贸区，都称得上是平台，它们以独特而强大的功能优势，吸引信息、资金、人才等发展要素竞相汇流。打造平台城市，就是要做强与城市定位相匹配、与现代化建设需要相适应的功能，使其成为坐拥较强交通、教育、医疗等功能的“集合体”，成为聚合各类资源的“强磁场”，成为高质量发展的“硬支撑”。

有人说，当今时代就是平台的时代，无论企业间的竞争，还是城市间的角逐，拼的就是平台。审视当下，新发展格局加快构建，区域经济版图重新洗牌，对每个城市都是一次前所未有的机遇和挑战，而塑造发展新优势，在构建国内大循环和国内国际双循环中成为关键环、处在中高端、具有核心竞争力，也成为今日洛阳必须回应的时代命题。置身这样的新语境，以建设平台城市聚合优质资源特别是创新资源，就是重塑竞争优势、增强发展动能，在这场关乎前途命运的“竞争性、机遇性、重塑性变革”中赢得历史主动。

以宏阔视野审视，这样的目标设定里还蕴含着深远战略考量。今天的洛阳，志在以“创新”为引领，激扬“重振辉煌”的雄心壮志。如果城市建设迟迟停留在“传统”层次，平台功能薄弱，聚合能力不强，就难有创新资源的集聚，难有创新活力的迸发，也势必难有美好梦想的成真。我们打造平台城市，就好比栽种引得凤凰来的“梧桐树”、建设起降大飞机的“好跑道”，将让我们以更强的“城市拉力”，在全国乃至世界发展的大坐标、大格局中配置创新资源，更好激活全面创新的“一池春水”。

可以说，打造聚合创新资源的平台城市，就是我们重塑发展优势的“刚需”，就是我们绽放城市梦想的“标配”！

经过这些年的努力，洛阳城市建设已经到了由“打基础”向“强功能”转变的重要关口，打造平台城市需要扭住关键精准发力。当此之际，我们要提升枢纽功能，打造全国重要综合交通枢纽、现代物流强市、信息枢纽新高地，促进人流、物流、资金流、信息流、技术流加速集聚；要以创建全国文明典范城市为抓手，塑造以“现代唐风”为主体的城市风貌，推进城市有机更新，打造智慧城市、韧性城市，提高全社会文明程度，让城市更加宜居宜业；要着力提升城市功能品质与青年人的契合度，建设青年友好型城市，让洛阳成为一座吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。

任务如离弦之箭，飞向靶心是唯一的选择。

强功能、提品质，向着“平台城市”新坐标大步迈进，让人民生活更美好，让创新资源更集聚，我们定能以城市能级的新跨越，标注洛阳发展新高度！（洛平）