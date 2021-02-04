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省养老服务体系建设专题调研组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.16 09:37

　　13日至15日，省委办公厅督查专员万德凯带领省养老服务体系建设专题调研组来洛，调研我市养老服务体系建设情况。

　　调研组一行对洛阳市养老服务中心(洛阳市智慧养老服务平台)、老城区王城北路社区养老服务中心、九如城康养中心、西工区市府院社区养老服务中心、老城区南关街道综合养老服务中心、洛龙区石油社区养老服务中心、洛龙区智慧养老大数据平台等进行了实地察看，详细了解我市老年人养老需求、养老智慧化建设等情况。

　　在14日召开的座谈会上，调研组听取我市养老服务体系建设工作汇报，并对我市养老工作取得的成绩表示充分肯定。

　　调研组表示，各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记对老龄工作作出的重要指示和省委书记楼阳生关于养老服务工作的各项要求，进一步提高政治站位，强化责任担当，高度重视人口老龄化问题，把养老服务工作提升到民心问题、政治问题高度，对标省委要求，系统谋划、系统推进养老服务工作，在制度建设上做好探索、在机制运行上做好创新、在市场运作上做好支持，为老年人提供多样化、个性化、体系化、嵌入式的服务，把中央的战略部署和省委的工作要求落到实处。

　　省民政厅二级巡视员、省救助管理事务中心主任郭同生，市委常委、秘书长王军参加相关活动。（记者 余子愚）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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