省政协调研组来洛调研

13日至15日，省政协副秘书长张广东带领省政协调研组来洛，围绕“矿业基建优化创新，推动矿文旅综合体建设”开展调研。

13日至15日，省政协副秘书长张广东带领省政协调研组来洛，围绕“矿业基建优化创新，推动矿文旅综合体建设”开展调研。 13日至15日，省政协副秘书长张广东带领省政协调研组来洛，围绕“矿业基建优化创新，推动矿文旅综合体建设”开展调研。 省政协经济委员会主任孙新雷，副主任郑伯阳、武卫东、智勐、高明礼等一同来洛调研。市政协主席杨炳旭、副主席张伊民参加调研活动。 在洛期间，调研组先后前往栾川县洛钼集团三道幢矿山、栾川博物馆，嵩县金牛有限责任公司、河南金源黄金矿业有限责任公司，汝阳县金堆城钼业有限责任公司、洛阳中联水泥有限公司及部分文旅项目进行实地调研，详细了解我市矿业基建优化创新和矿文旅综合体建设情况。 调研组指出，洛阳文化底蕴丰厚、矿业企业众多、文旅融合走在全省前列，矿文旅综合体建设基础扎实。要认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持以创新引领发展，坚持走绿色发展之路。要坚持以文塑旅、以旅彰文，充分发掘利用厚重的历史文化资源和矿业文化资源，将文化资源与矿区治理修复结合起来，丰富旅游内容，推动矿文旅综合体建设，打造特色突出、以人为本、效益多元的矿文旅产业，推动文旅融合迈上新台阶、走向新高度。（记者 李三旺 见习记者 吕百营）