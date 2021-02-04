征求意见！洛阳城市快速路拟这样限行

进入秋季以来，我市城市区道路交通流量持续增长，特别是王城大道快速路由8月份的日均6.8万辆次，增长到目前的日均8万辆次，高峰时段每小时最高流量已超1万辆次，超过王城快速路设计流量1倍(设计流量为5250辆次/每小时)。快速路的隧道、匝道路段在每日早、晚高峰出现常态交通拥堵，如遇雨雾等恶劣天气和节假日，个别路段晚高峰甚至延长至晚8点以后，造成快速路通行效率下降，呈现出“快速路不快速”现象。

关于我市城市快速路机动车限行征求意见的公告

进入秋季以来，我市城市区道路交通流量持续增长，特别是王城大道快速路由8月份的日均6.8万辆次，增长到目前的日均8万辆次，高峰时段每小时最高流量已超1万辆次，超过王城快速路设计流量1倍(设计流量为5250辆次/每小时)。快速路的隧道、匝道路段在每日早、晚高峰出现常态交通拥堵，如遇雨雾等恶劣天气和节假日，个别路段晚高峰甚至延长至晚8点以后，造成快速路通行效率下降，呈现出“快速路不快速”现象。

为缓解拥堵，洛阳交警一是增加警力部署。每天安排警力驻守易拥堵点段，加强指挥疏导，全力保通。二是加强视频巡逻。每天早晚高峰时段，通过监控进行全路段视频巡逻，发现交通事故、车辆故障停车、排队缓行等情况，迅速调派警力前往处置。三是快速处理交通事故。对车辆轻微剐蹭、追尾等交通事故，按照“先撤离、后处理”的原则减少对交通的影响，对拒不撤离的依法处罚，严防“堵上加堵”。

通过以上措施，一定程度上缓解了快速路拥堵问题，但随着气温逐渐降低，城市区交通流量持续增加，快速路拥堵情况也将加剧。为科学调整交通流量，解决快速路部分路段的拥堵问题，交警部门结合实际拟定了四套缓解快速路交通拥堵方案，特向社会各界征求意见和建议：

方案一

城市区不限行，倡导公交、地铁等绿色出行方式。非必要，驾车出行时在高峰期间避开快速路。

方案二

高峰期采取交通干预措施，上午7时30分至9时、下午5时30分至7时，在快速路的部分路段实行机动车单双号(单号单日、双号双日)错峰出行。

方案三

早7时至晚9时，在王城、古城快速路实行周一限行尾号1和6、周二限行尾号2和7、周三限行尾号3和8、周四限行尾号4和9、周五限行尾号5和0的措施通行，其他路段不限行。

方案四

恢复城市区原有的限行措施，即在划定的范围内(含快速路)，执行周一限行尾号1和6、周二限行尾号2和7、周三限行尾号3和8、周四限行尾号4和9、周五限行尾号5和0的限行措施。