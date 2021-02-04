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洛阳将与河南4所高校开展博士后项目合作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 21:55

　　在15日举行的“才聚河洛”2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动开幕式上，洛阳市政府分别与河南大学、河南科技大学、河南理工大学、河南工业大学签订《博士后人才项目合作框架协议》，助力校地合作，实现互利共赢。

　　据悉，为大力实施创新驱动发展和人才优先发展战略，充分发挥洛阳经济社会发展优势和河南大学、河南科技大学、河南理工大学、河南工业大学等高校的科技、人才、教学优势，洛阳将进一步加强与4所高校在博士后人才培养、科技成果转化、研发平台建设等方面的交流合作，形成人才、技术、资源的共享与互动。

　　根据框架协议，合作内容主要包括——

　　博士后人才引进与培养。一方面，签约高校将立足人才资源优势，以高层次人才建设为纽带，宣传洛阳市博士后相关优惠政策，积极引导、支持学校的毕业博士、出站博士后到洛阳创新创业。另一方面，洛阳将积极创造条件，定期组织洛阳各博士后设站单位到高校通过现场招聘、政策宣讲恳谈等形式，延揽高层次人才。

　　加强智力合作。各高校将发挥在人才、项目、资源等方面的优势，支持洛阳设立博士后科研工作站和博士后创新实践基地，并定期组织专家以及博士后服务团赴洛阳开展科技服务。洛阳将组织相关企业选派高级专业技术人员，为高校在校生开展行业技术特色课程辅导，培养高层次工程技术人才。

　　推动科研成果转化。洛阳鼓励企业、科研单位和创业创新团队委托或联合各高校博士后科研流动站开发新技术、新产品，并为高校在洛阳开展科研成果转化及推广应用创造良好条件。

　　为顺利推进校地合作，各方将建立领导磋商机制、工作部门协调机制，加强沟通衔接，研究解决合作中出现的新情况、新问题，探索合作的新途径、新方式，保证各合作项目的落实。（记者 李迎博 孙小蕊 文/图 通讯员 薛旭阳）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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