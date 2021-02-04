洛阳部分小区正在进行打压试水 这些注意事项需留意

距离今冬正式供热的日子越来越近，目前洛阳市各热力企业正在忙什么？供热前打压试水，有哪些需要注意的？近日，记者走访各热力企业，为您打探供热最新情况。

距离今冬正式供热的日子越来越近，目前洛阳市各热力企业正在忙什么？供热前打压试水，有哪些需要注意的？近日，记者走访各热力企业，为您打探供热最新情况。

打压试水后若发现跑冒滴漏，请及时报修

15日上午，在涧西区有色院西家属院的换热站内，热力企业工作人员依次打开软化水处理设备和二次网的供水、回水阀门，正式为该小区进行打压试水。

洛阳热力有限公司工作人员介绍，8日起，该公司陆续对直管小区进行供热前的打压试水，并将供热管家的电话张贴在小区每个单元门口，从打压试水当天起，若居民家中采暖设施出现跑冒滴漏现象，居民可“呼叫”管家上门服务。

工作人员说，目前，打压试水发现的问题多是自动排气阀跑冒滴漏，经工作人员现场处置多能解决。

据悉，该公司将于本月底完成所辖125个小区的打压试水工作。

请注意所在小区打压试水的时间

据了解，其他热力企业在进行今冬供暖前的相关准备工作。请市民注意所在小区打压试水的时间，已完成打压试水的，要留意家中采暖设施是否有跑冒滴漏现象。

洛阳北控水务集团新区热力分公司：目前正在进行打压试水

11日起，该公司开始对供热主管网进行注水，目前已对辖区70多个直管小区进行打压试水。21日起，将进行管网循环运行、冲洗，10月31日至11月2日进行管网消缺处理，11月5日主管网将逐步升温升压，具备供热条件，11月14日前将分批投入各小区换热站，并按管线走向逐一开启用户阀门。

洛阳高新热力有限公司：27日起，陆续打压试水

该公司在9月底前已全面完成供热设备、热力管网、直管小区换热站设施的维修、维护和保养工作，并于10月5日前完成供热主管网的注水工作。该公司供热主管网将于10月25日起开始冷态运行，27日陆续对各小区庭院管网进行打压试水，11月5日前将全面具备供暖条件。

洛阳暖鑫热力有限公司：目前正在进行打压试水

该公司直管小区换热站及二次管网已于本月1日前完成了注水工作。目前，该公司正在对所辖小区进行打压试水，并已开始对今冬新用户进行预约开阀工作，预计11月10日前完成所有已缴费用户的开阀工作。各换热站电气调试、冷水试运行工作已于10月15日完成，11月1日之前具备供暖条件。

这些注意事项，请您及时关注

需要注意的是，供热管网已处于带压补水状态的小区，则不需要再安排打压试水。在供热前，为了避免发生跑冒滴漏事故，市民一定要留意自家打压试水具体时间。届时，家中务必留人观察。

为避免室内排气阀漏水，请市民在打压试水前及时关闭家中暖气立管上的排气阀，任何时候若发现室内有跑冒滴漏现象，请先关闭户外进回水总阀门，及时报修处理。

如有任何疑问，请立即拨打各热企服务和报修电话：

洛阳热力有限公司：63005678

洛阳新区热力分公司：9618966

洛阳高新热力有限公司：64331318

洛阳暖鑫热力有限公司：9618819

（记者 冯莹雅 通讯员 建华 吉怡 贺新艳 文/图）