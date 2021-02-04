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36个项目签约落地 助力洛阳“建强副中心、形成增长级”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 20:56

　　15日，36个项目在“才聚河洛”2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动开幕式上签约落地，为洛阳“建强副中心、形成增长级”增添了新的有力支撑。

　　此次签约项目计划总投资额225亿以上，涉及高端装备制造、生物医药、生态农业、文旅融合、新材料、电子信息等前沿领域，包括中国物流洛阳物贸港项目、东旭氢能电机及高端装备产业园项目、洛阳长三角新经济产业基地项目、航空航天轴承及组件产业化项目、低维纳米绝热材料生产项目、洛邑古城一期续建项目等。

　　值得一提的是，此次签约项目还包括洛阳首批“揭榜挂帅”项目。今年9月，洛阳公布首批“揭榜挂帅”项目需求榜单，涵盖高端装备制造、新材料、新一代信息技术、生物医药、新能源等重点领域。本次活动成功签约5项“揭榜挂帅”项目，其中技术攻关类4项，成果转化类1项。这些项目聚焦洛阳发展的重大科技创新需求以及制约洛阳重点产业发展的共性关键核心技术、“卡脖子”技术、前沿技术，通过引入外脑、联合产业化等方式，为洛阳产业创新发展提供支撑。其中，清洁合成高性能双氧水工作液项目、大马力智能动力换挡拖拉机国产化攻关与应用项目，入选河南省“揭榜挂帅”科技项目榜单。

　　市科技局相关负责人介绍，在活动筹备期间，洛阳就围绕企业核心技术突破、技术工艺升级等方面，实地调研收集企业技术需求，力争对接精准、有效匹配。暨南大学食品安全与营养研究院院长石磊团队的“可用于重大动物疫病检测的微流控技术小型多重核酸检测仪”项目成功与洛阳莱普生信息科技有限公司的技术需求达成匹配，河南理工大学特聘教授孙琦团队与河南中托力合围绕中国煤基精细化产业发展达成合作协议并现场签约。

　　此外，活动期间，洛阳还重点邀约来自浙江大学、同济大学、大连理工大学、西北工业大学等知名高校院所的18位国家科技创新高端人才，对洛阳优势产业进行深度摸排和诊断，形成洛阳优势产业骨干企业技术创新需求清单和优势产业发展专题咨询报告，为洛阳技术升级和产业结构优化调整提供智库力量。

　　本次大会共设14场洛阳特色专场活动。除洛阳都市圈专场活动外，洛阳还将参加重大关键技术需求“揭榜挂帅”专场活动、海外高层次人才暨项目对接洽谈专场活动、重点创新平台招才引智专场等省主会场以及专场活动和线上活动。（洛报融媒记者 孙小蕊 李迎博 通讯员 王亚丽 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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