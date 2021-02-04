一道正宗的特色小吃，能够成功抓住食客的肠胃。15日上午，洛阳市名菜名吃标准化技术委员会成立，这是全国首个名菜名吃标准化技术组织。或许将来，您随意走进洛阳街头的一间小吃店，无论是牛肉汤、羊肉汤，还是烫面角，味道都不逊于驱车百里到“源头”品尝的享受。

一道正宗的特色小吃，能够成功抓住食客的肠胃。15日上午，洛阳市名菜名吃标准化技术委员会成立，这是全国首个名菜名吃标准化技术组织。或许将来，您随意走进洛阳街头的一间小吃店，无论是牛肉汤、羊肉汤，还是烫面角，味道都不逊于驱车百里到“源头”品尝的享受。

为啥要成立？破解“名吃”难以扬名的窘境

牡丹燕菜、黄河大鲤鱼、横水卤肉、榆树园烧鸡……作为有着悠久历史的十三朝古都，洛阳地方小吃种类繁多，各色汤馆比比皆是，在餐饮业消费市场持续火热。“特色小吃繁荣的背后，却暗藏‘掉身价’的危机。”洛阳市市场监管局相关负责人说，据统计，洛阳有上百种特色小吃，可是大部分缺少规范和标准，存在同名不同质的现象，市民和外地游客难以择一认同，“名吃”难以扬名。

洛阳市名菜名吃标准化技术委员会的成立，就是通过整理和完善洛阳名吃的标准化工艺流程，对传统名吃的烹饪质量、制作工艺和服务水准起到规范作用，食品质量安全得到进一步保证，传承弘扬洛阳特色饮食文化，进而引领和推进地方名吃产业健康发展。

制订标准的专家都有谁？49名委员里有“河洛大工匠”

记者从成立大会现场了解到，洛阳市市场监管局批准成立和领导洛阳名菜名吃标准化技术委员会，洛阳市商务局负责日常管理和业务指导，洛阳职业技术学院为秘书处承担单位，具体负责日常工作。据悉，该委员会共有49名委员组成，主任委员牛恒林获得过中国“十大厨王”“河洛大工匠”等称号。

名菜名吃标准咋制订？争取2至3年内全部完成

洛阳市名菜名吃的标准有多细化？翻翻此前已经发布的《洛阳传统名吃烹饪技艺牛肉汤》《洛阳传统名吃烹饪技艺羊肉汤》《洛阳传统名吃烹饪技艺新安烫面角》等洛阳市地方标准，您就明白了：

比如制作牛肉汤，原料推荐选用豫西丘陵山区饲养的生长期在1至2年的新鲜黄牛肉；羊肉汤的原料推荐选用豫西丘陵山区饲养的白山羊、奶山羊等优良山羊品种，体重大小控制在35至50千克之间；制作洛宁酸牛肉，原料推荐选用豫西丘陵山区饲养7年以上黄牛肉；制作洛宁蒸肉，拌味料和拌制方法都有“门道”……

按照相关安排，洛阳名菜名吃标准化技术委员会将对全市需要制定的名菜名吃标准列出计划，分年度进行安排，争取在2至3年内完成制订，根据特色分为市级层面和县区地方名菜名吃标准。

饭菜质量提升=价格上涨？听听委员们怎么说

按照标准制作美味佳肴，饭菜质量提升，价格会不会因此上涨？相信这是不少“吃货”最关心的事情。一起来听听几位受聘委员的说法吧！

洛阳东华大酒楼有限公司梁杰：大厨口味不同，做出来的饭菜咸淡也有差别，如果因为多放了半勺盐，让顾客体验感不好，或许就流失了一位回头客了。名菜名吃有了标准，等同于有了一份“说明书”，促使我们用更加专业的标准要求后厨，让消费者吃得放心和舒心。大家都有了操作“说明书”，同行更要比服务、比质量、比价格，物美价廉最重要。

洛阳正大食品有限公司张立新：名菜名吃标准化技术委员会，是为了促进洛阳餐饮业的健康发展。同样的食材，按照标准操作味道更好，进而顾客盈门，何乐而不为呢？传承保护洛阳特色饮食，传承名吃承载的历史文化，让洛阳成为让人向往的“打卡地”，这是一件共赢的事情。(记者 李岚 实习生 胡京红 文/图 通讯员 陈翔)