偃师区人民政府、洛阳日报报业集团战略合作签约仪式举行，将携手打造文旅品牌

15日下午，偃师区人民政府、洛阳日报报业集团(以下简称洛报集团)文旅融合战略合作签约仪式在洛报集团举行，双方将谋划建立长效战略合作和资源共享机制，共同开展偃师区文化旅游一体化营销策划推广，强强联合，谋势共赢。

最早中国，玄奘故里；厚重偃师，期待相遇。

15日下午，偃师区人民政府、洛阳日报报业集团(以下简称洛报集团)文旅融合战略合作签约仪式在洛报集团举行，双方将谋划建立长效战略合作和资源共享机制，共同开展偃师区文化旅游一体化营销策划推广，强强联合，谋势共赢。

携手打造“爆款”文旅品牌

签约仪式上，洛报集团党委书记、社长张留东率先为偃师文旅新品牌当起了“代言人”。他说，偃师是中华文明的重要发祥地之一，拥有灿烂的历史和厚重的文化。今年3月，新一轮洛阳行政区划调整方案正式获国务院批准，撤市设区后的偃师迎来了新的历史机遇，洛报集团与与偃师区人民政府此次“牵手”，谋划建立长效战略合作和资源共享机制，致力于开展偃师区文化旅游一体化营销策划推广，力争将“最早中国玄奘故里厚重偃师期待相遇”的偃师文旅品牌叫响全国。

偃师区委副书记、区长于晓峰也对双方合作充满期待：偃师具有深厚的历史文化积淀和底蕴，文旅产业具有很大的发展空间,偃师也在致力于打造河洛文化核心引领带与大遗址展示区、玄奘文化传承区“一带两区”文旅发展新格局，并成立文旅发展专项小组，出台了一系列促进文旅发展的政策和措施，他说：“偃师与洛报集团牵手，是最美的遇见，相信在双方共同努力和深度合作下，偃师文旅一定能够结出累累硕果，一定能讲好偃师文旅故事，一定能打响偃师文旅品牌。”

偃师区文化广电和旅游局党组书记、局长孙洪勋向在场的嘉宾介绍了偃师全域旅游的发展。今年8月以来，偃师先后出台多个文件，对文旅工作进行了重新定位和顶层设计，确定了构建“一核三线二园”空间布局的文旅融合总体思路，绘就了偃师文旅发展的路线图。而洛报集团将对推介偃师文化旅游资源，推动偃师全域旅游格局的完善、旅游全产业链的提升产生强大助力。

随着偃师区委常委、宣传部长、副区长段昊与洛阳日报社社委委员、社长助理李琦代表双方签订战略合作协议，偃师与洛报集团正式“牵手”，双方将在文化旅游服务信息发布、文化旅游活动组织、旅游创新营销宣传、旅游品牌设计与包装等方面广泛开展合作，力争让偃师新的文旅品牌叫响全国。

偃师区人大常委会主任、文旅专班组长马洪福，偃师区政协副主席孔利民、洛阳日报社副县级领导贾海修也参加了本次签约仪式。

强强联合，偃师文旅重装上阵

偃师的文旅“家底儿”深厚，夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏七个朝代先后在此建都，拥有“最早的中国”夏都二里头、偃师商城、汉魏洛阳故城三大都城遗址，更有“夏商古都、玄奘故里、杜甫故园、丝路起点、客家祖地、运河名城”的称谓，也是“中国书法之乡”“中华诗词之乡”。

“十四五”征程刚刚开启，深化文旅融合发展也是这一时期偃师发展的重要抓手，在撤市设区的新起点上，推动文化和旅游深度融合，也成为偃师文化建设和旅游发展的新引擎和新动力。

接下来，洛报集团将围绕市委、市政府“打造一批立得住、叫得响、传得开的知名品牌，形成具有核心竞争力的文旅品牌矩阵”的要求，结合偃师“一极三区”发展定位，以及“加强文旅融合、实施文旅提质工程”的发展部署，整合洛报集团多平台、立体化的媒体矩阵资源，讲好偃师文旅故事，提升偃师区文旅品牌的美誉度和知名度，推动偃师文旅融合发展进入一个新高度，让偃师文旅焕发新的光彩。

洛报集团践行“四力”偃师区联络站揭牌

签约仪式上，张留东、于晓峰共同为洛报集团践行“四力”偃师区联络站揭牌。

近年来，洛报集团坚持融媒体一体化发展，不断创新，已经从传统媒体发展成为一个现代传媒集团、河南省重点文化企业、中国报业最具原创力的新型主流媒体，综合实力居全省地市报社首位、全国地市党报前列。

通过这次战略合作签约与偃师区联络站的揭牌，洛阳日报社将与偃师区人民政府搭建宣传合作新平台，做大党媒影响力，有效整合文化和旅游系统媒体资源，打造符合偃师区独有的人文魅力，以及线上线下一体化发展的新闻内容生产和传播阵地。

附：

“一核三线二园”：

以保护传承黄河文化、华夏文明为主线，以二里头夏文化传承引领区、偃师商城文化创新区、隋唐大运河文化体验区建设为重点，结合伊洛河生态环境，打造世界级的华夏历史文明传承创新核心区；

以玄奘故里开发及周边村庄提升为主体、以建设国际玄奘文化传承交流中心为引领，整合马蹄泉、唐恭陵、邱氏文化园、缑山升仙太子碑等历史人文资源，打造玄奘文化旅游线路；

以杜甫、颜真卿诗书圣贤文化为引领，以伯夷叔齐墓、苌弘墓、吕不韦墓、王铎墓、会圣宫、九龙庙等历史名人墓园遗存保护为基础，提炼文化内涵，打造圣贤名人文化研学旅游线路；

以全域丰富的红色文化遗存和历史故事为依托，提升景点标准，增加融合度，打造红色基因传承旅游线路。

以南部山区自然生态为依托，以香炉峰、黄金大草原、双龙山等特色景区为突破，打造嵩山生态康养休闲体验园；

以北邙首阳山森林公园、沿黄生态带、黄河古镇等为突破，打造北邙古镇文化休闲旅游体验园。(刘亮文 林治坤/图)