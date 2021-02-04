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速看！洛阳发布重点产业紧缺人才“招贤榜”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 17:41

　　在15日举行的“才聚河洛 2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动”开幕式上，《洛阳市重点产业紧缺人才需求指导目录(2021-2022)》(以下简称《指导目录》)正式发布。这是洛阳首次围绕重点产业紧缺人才需求情况发布的数据汇编。

　　记者了解到，为深入全面掌握洛阳重点产业人才需求现状，促进产业急需人才集聚，推动重点产业快速发展，在洛阳市委组织部(洛阳市委人才办)指导下，洛阳市人力资源和社会保障局于2021年8月至10月对全市重点产业紧缺人才需求情况开展了调查研究。指导目录突出前瞻性、实用性和针对性，紧盯洛阳市先进制造业、新材料、新能源、生物医药、高端石化、电子信息、文化旅游和现代服务业等10大重点产业领域，将调查对象设定为高新技术企业、领军人才企业和规模以上企业，梳理出162个紧缺岗位，涵盖紧缺人才的岗位类别、岗位名称、岗位要求、紧缺程度、薪酬范围以及行业单位有关信息等。

　　洛阳市人力资源和公共就业服务中心相关负责人介绍，《指导目录》中的紧缺岗位人才是指在企业人力资源规划工作中，需要引进但因数量稀缺而难以招到的人才。紧缺的原因一是其市场流动率较低，供企业选择范围较小；二是需求的企业数及人数相对较多，而市场存量相对较小，供需关系紧张；三是其多数属于企业核心岗位，战略价值较大，任职要求高，培养周期较长，难以快速补充。

　　从目录岗位产业分布情况来看，洛阳先进装备制造业最缺人才，紧缺岗位数31个，占比19.1%；其次是高端石化产业，紧缺岗位数19个，占比11.7%；第三位是电子信息产业，紧缺岗位数18个，占比11.1%。

　　根据对岗位紧缺程度的综合评定，得分从高到低分为5星、4星、3星。目录岗位中，5星岗位11个，占比6.8%；4星岗位58个，占比35.8%；3星岗位93个，占比57.4%。

　　从目录岗位学历层次分布情况来看，博士学历为8个，占比4.9%；硕士学历为35个，占比21.6%，本科学历为103个，占比63.6%；大专学历为16个，占比9.9%。

　　从目录岗位年薪分布情况来看，年薪在40万以上的岗位有3个，30万至40万的岗位有7个，20万至30万的岗位有17个，10万至20万的岗位有73个，8万至10万的岗位有62个。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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