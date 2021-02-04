代驾小哥放弃挣钱机会 只为给手提包找到主人

15日，说起代驾小哥王亚飞，民警李天阳竖起大拇指。前几天，王亚飞在共享电动单车上捡到一堆行李，为了物归原主在原地等待一个小时，甚至取消一单代驾的单子。

15日，说起代驾小哥王亚飞，民警李天阳竖起大拇指。前几天，王亚飞在共享电动单车上捡到一堆行李，为了物归原主在原地等待一个小时，甚至取消一单代驾的单子。

提及此事，王亚飞说：“抢单很不容易，但当时没办法，只好忍痛放弃到手的挣钱机会”。12日晚上9点多，他在洛龙区五环街一家火锅店门口接到一单代驾订单，地点是在政和路与金城寨街交叉口附近，他准备扫路边一辆共享电动单车过去，意外发现脚踏板上放着一个黑色手提包、两个手提袋。

“手提袋里装着衣服和鞋，包里装有手机、几百元现金等物品。”王亚飞说，他以为失主会很快回来，他就在原地等待，却迟迟不见人来，只得先把代驾的订单取消。

王亚飞站在风里等待了一个小时，始终不见失主前来。这时，从火锅店出来的一位客人需要代驾服务，他只好先带上行李送人，将客户送到西工区某小区后，拨打110报警。随后，他将捡到的物品交给西工公安分局汉屯路派出所民警李天阳。

就在民警设法寻找失主时，手提包里的手机突然想起，尚未离开派出所的王亚飞接通电话得知是失主王某打来的。原来，王某是伊滨区人，骑车到五环街办事，将行李落在车上。核实无误后，王某将行李带走。(记者 魏巍/文 特约通讯员 李耀武 通讯员 张国锋/图)