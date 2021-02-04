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洛阳师范学院河洛学院（老挝分校）正式揭牌 首批60名学生入校学习
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 19:10

　　记者15日从洛阳师范学院获悉，近日该校与老挝汉澜管理学院合作共建的河洛学院(老挝分校)正式揭牌，来自老挝各地的首批60余名新生顺利进入学院就读。

　　河洛学院(老挝分校)位于老挝沙耶武里省汉澜管理学院，开设有工商管理、会计学、国际经济与贸易三个专业，面向老挝学生及其他国际学生开展本科学历教育。河洛学院(老挝分校)集来华留学生招生培养、汉语国际推广、教师交流、专业教学与实习于一体，是洛阳师范学院继河洛学院(马来西亚分校)之后，获批的第二个境外办学项目，也是河南省首个仅招收外籍学历生的境外办学项目。

　　洛阳师范学院有关负责人介绍，此次揭牌仪式通过视频会议的形式进行，洛阳师范学院校长梁留科，老挝沙耶武里省省委委员、汉澜管理学院党委书记西潘?占塔佩在中老两地同时为“洛阳师范学院河洛学院(老挝分校)”揭牌。

　　举办河洛学院(老挝分校)，是洛阳师范学院响应国家“一带一路”倡议、落实“开创教育对外开放新格局”“加快建设中国特色海外国际学校”等任务部署，实现本土特色教育“走出去”的重要举措，也是学校持续优化专业课程建设、不断提升国际化办学水平的内在需求。该项目顺利落地意味着洛阳师范学院实现了外籍留学生学历教育创新性突破，为语言推广提供了有力抓手，为教学和科研提供了新形式，为教育对外开放载体建设提供了新思路。

　　中老两国是全面战略合作伙伴关系，今年恰逢两国建交60周年。洛阳师范学院将依托学校“河南省汉语国际推广河洛文化基地”“河南省‘一带一路’语言服务研究中心”，充分发挥相关专业特色优势和丰富的境外办学经验，秉承“融合创新，服务当地”办学理念，创新“汉语+”教育模式，助力弥补老挝汉澜管理学院汉语和商业管理专业师资的不足，满足老挝对企业贸易和金融管理人才的需求，服务两国大项目建设，做强“河洛学院”境外办学品牌，为国家做大教育援助格局贡献力量。(记者 孟山 通讯员 贾焕杰 龙开松)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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