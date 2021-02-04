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点赞！洛阳8名养老护理高手晋级省级比赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 17:33

　　14日，全国养老护理职业技能大赛洛阳赛区(选拔赛)获奖名单揭晓，并举行颁奖典礼。

　　张文琦、梁金锋、许梦雅等18人分获个人奖一、二、三等奖；洛阳市中心医院等9家单位获突出贡献奖；孟津区民政局等6家单位获优秀组织单位奖；洛阳东方医院老年照护中心等3家单位获优秀团体奖；张爱萍等7人入选首批“洛阳养老护理职业技能专家库成员”。

　　全国养老护理职业技能大赛由市民政局、市人力资源和社会保障局主办，旨在加强我市养老服务人才队伍建设。

　　9月17日，经过两个月多的筹备和县区选拔，全国养老护理职业技能大赛洛阳赛区(选拔赛)正式开赛，来自我市各县区72名养老护理高手在为期两天的比赛中，先后在理论知识考试和操作技能考试同场竞技，角逐最终奖项和参加省级选拔赛名额。

　　分获前八名的选手张文琦、梁金锋、许梦雅、安乐、昌银翠、成旭婵、张芳芳、刘秋瑾将代表我市参加省级选拔赛，并力争晋级全国总决赛。

　　市民政局副局长付晓毅说，养老护理员是整个养老服务人才队伍的主要提供者和中坚力量，建设一支高素质、专业化养老服务人才队伍，对推动养老服务事业发展至关重要。

　　2020年，为解决养老服务人才紧缺问题，市民政局对全市养老机构院长、护理员进行线上线下培训1505人次，今年已完成养老护理员培训6466人次，预计明年将完成养老院院长、养老护理员和老年社会工作者1.07万人次的培训目标。(记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶)(活动方供图)

　　全国养老护理职业技能大赛洛阳赛区(选拔赛)获奖名单

　　1.个人奖

　　一等奖：张文琦、梁金锋、许梦雅

　　二等奖：安乐、昌银翠、成旭婵、张芳芳、刘秋瑾

　　三等奖：许艳超、朱自红、王亚文、赵蕾蕾、张艳飞、时坤丽、石海枫、谈万芬、陈安心、尤娴

　　2.优秀组织单位奖

　　孟津区民政局

　　涧西区民政局

　　伊滨区社会事务局

　　老城区民政局

　　栾川县民政局

　　宜阳县民政局

　　3.优秀团体奖

　　洛阳东方医院老年照护中心

　　孟津区康怡老年公寓

　　伊滨区思亲老年公寓

　　4.突出贡献奖

　　洛阳市中心医院

　　洛阳东方医院

　　洛阳职业技术学院

　　中隧康乐养老院

　　九如城康养中心

　　洛阳日报社

　　洛阳广播电视台

　　大河报

　　东方今报洛阳新闻中心

　　5.首批“洛阳养老护理职业技能专家库成员”

　　张爱萍、李明明、张红珺、杨萍、刘书莲、陈利颖、张力红
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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