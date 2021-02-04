为期一个月！老城区开展私搭乱建专项整治

15日下午，老城区道北路街道办事处对辖区6处私搭乱建进行了集中拆除。自老城区开展私搭乱建专项整治以来，该街道已累计排查29处私搭乱建，截至目前已拆除15处。

15日下午，老城区道北路街道办事处对辖区6处私搭乱建进行了集中拆除。自老城区开展私搭乱建专项整治以来，该街道已累计排查29处私搭乱建，截至目前已拆除15处。 整治前：春都路沿线违建 整治后：违建已被拆除 15日下午，老城区道北路街道办事处对辖区6处私搭乱建进行了集中拆除。自老城区开展私搭乱建专项整治以来，该街道已累计排查29处私搭乱建，截至目前已拆除15处。 记者了解到，为打造规范、整洁、有序的市容环境，提高城市治理水平和治理能力，进一步遏制私搭乱建现象，整治打击违法建设行为，老城区自10月6日起开展为期一个月的开展私搭乱建专项整治。 “我们从组织保障入手，成立了专项整治工作领导小组，下设办公室，负责专项整治各项任务的统筹、协调、调度、推进等工作。”老城区有关部门负责人介绍，此次专项整治将逐社区、逐街道进行排查，并采取日报告、周观摩、月奖惩的方式，督促各级有关部门贯彻落实。 专项整治的内容包括： 1.道路两侧、小区、院落及产业园区内违章建筑、私搭乱建钢架、亭棚、伸缩棚、彩钢瓦等； 2.屋顶私搭乱建、违规加建等； 3.私扩店面占用公共空间； 4.私设围挡或围挡设置不规范； 5.临街或小区内墙体立面设置的违规广告牌； 6.其他应拆除的违法建设。(记者 刘嘉仪 通讯员 石智卫 文/图)