嫌疑人就在眼前民警却迟迟不抓人 背后的故事令人暖心

要抓的嫌疑人就在眼前，民警却迟迟不忍抓人，而是跟踪她往返1公里后，才实施抓捕。这次抓捕为啥有意延迟？昨日，记者采访了背后的柔性执法暖心故事。

要抓的嫌疑人就在眼前，民警却迟迟不忍抓人，而是跟踪她往返1公里后，才实施抓捕。这次抓捕为啥有意延迟？昨日，记者采访了背后的柔性执法暖心故事。

在我市警方近期的“亮剑”百日会战中，重庆路派出所在涉毒人员摸排中发现线索。民警通过筛查辖区吸毒人员，发现曾因吸毒、盗窃被多次打击处理的女子闫某，近日再次实施吸食毒品等违法活动。

为尽快将闫某抓获，重庆路派出所教导员潘奎带领民警，从11日上午开始架网布控，在闫某家楼下轮班蹲守。

经过一天一夜蹲守，民警在12日7时许发现闫某，她骑上电动车，正准备送上小学的女儿去上学。

抓还是不抓？看到这一幕，民警有些迟疑。

“如果当场抓人，势必会给孩子幼小的心灵留下创伤。”潘奎说，经过短暂权衡，他们决定暂缓抓捕。

于是，民警悄悄跟着闫某，“陪伴”她把孩子送到学校，往返1公里，直至她回到自家楼下时，他们才上前亮明身份，将其带回派出所。

得知民警人性化执法的良苦用心后，闫某痛哭流涕，很快供述了自己吸食毒品的违法事实。目前，闫某已被依法采取强制戒毒两年处理，孩子也由其家人妥善照顾。（记者 申利超 通讯员 魏孝群）