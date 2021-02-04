“洛阳女婿”新安创业 一门心思“琢磨”樱桃

深秋，新安县五头镇的樱桃园里，处处如诗般美丽。樱桃种植是五头镇的当家产业，历史悠久，但传统种植方法是一把双刃剑，既让五头樱桃名声在外，也带来不小的“惯性”，种植方法和土壤结构等更新不易。

张进演示种植环境可视化检测装置

深秋，新安县五头镇的樱桃园里，处处如诗般美丽。

樱桃种植是五头镇的当家产业，历史悠久，但传统种植方法是一把双刃剑，既让五头樱桃名声在外，也带来不小的“惯性”，种植方法和土壤结构等更新不易。2016年，一个名叫张进的小伙子的到来，给当地的樱桃种植带来了新气象。

张进生于1986年，老家是濮阳，毕业于天津大学自动化专业，是一名“洛阳女婿”，妻子是洛阳西工人。前些年，他一直在北京从事与专业相关的工作，年薪大约40万元。当时，张进出差频繁，照料家庭有心无力，因此萌生了创业当老板的想法。

“我确定创业项目很偶然。”张进告诉记者，有一次，他到烟台出差，与出租车司机闲聊时，得知对方家里种了不少樱桃，而且马上就要采摘。他突然想到，妻子的家乡洛阳也盛产樱桃，为何不去看看烟台的樱桃咋样，说不定种樱桃是个机会……

那次偶然机会，让张进实地了解了樱桃种植，也让他打定了创业的主意。2014年年底，张进辞职。来到洛阳后，他与合伙人先后到新安、孟津认真考察，最终相中了五头镇。2016年，在当地政府支持下，张进在小庄村建起了自己的樱桃园，如今规模已有200亩，亩产达1000斤。

从大城市到乡村，从白领到农民，张进的“跨界”幅度不小。在新行业里，他将工科生爱钻研、善思考、动手能力强的优点发挥得淋漓尽致。

短短几年，张进看了许多樱桃种植专业书籍、论文，根据当地自然条件筛选出最适合种植的品种，改善樱桃的品质，提高产量；发明出种植环境可视化检测装置，通过埋在樱桃园中的感应设施，对土壤、水分、天气等进行实时监测，收集来的动态数据在电脑或手机呈现。他发现买来的成品肥料不仅成本高，还没达到改良土壤的预期目的，于是，自己建起实验室，分析肥料的成分、配比等，成功研制出新型肥料。今年雨水多，他不久前又发明了电动防雨棚，目前正在调试……

经过这些年的摸索，张进从一个门外汉，迅速成长为樱桃种植内行人。目前，他在孟津也开辟了一处樱桃园，将自己摸索出的技术和管理模式“复制粘贴”过去，效果十分不错。

眼下，“万人助万企”活动开展得如火如荼，五头镇纪委分包了张进的樱桃园，在政策和资金方面给予了很大支持，还引导他加入当地的樱桃种植合作联社，将种植技术、自配肥料等“黑科技”推广开来，带动更多群众增收。

如今，在张进心中，他已不只是创业的老板，还是乡村振兴大潮中的一份子。他决心已定：扎根洛阳乡村，干出一番大事业。（记者 赵硕 李鹏 通讯员 高月 文/图）