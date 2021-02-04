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瀍河区机车惠民市场有个“诚信菜摊” 自助卖菜一个多月分文不少
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 09:03
顾客扫码自助买菜

　　昨日中午，在瀍河区启明东路机车惠民市场一个无人值守的菜摊前，顾客们自助装菜、称重、付款……这个大家口中的“诚信菜摊”已有一个多月，未出现一例拿菜不给钱的情况，更有顾客表示：“很享受这种被信任的感觉。”

　　昨日12时许，记者在机车惠民市场看到，“诚信菜摊”无人值守，摊位上放着一块泡沫板，上面写着“无人售货，独立操作”字样及摊主手机号码。在摊位上，四五十种新鲜蔬菜摆了3层，每种蔬菜旁都有价签。

　　“诚信菜摊”咋卖菜？记者注意到，顾客看上哪样菜，可直接在电子秤上称重计费，然后扫码支付。此外，菜摊上还放着一个零钱盒，里面有不少硬币，方便使用现金的顾客找零。

　　当日，记者联系到摊主。他叫方玉山，今年60岁，家住瀍河区塔湾社区，已经在机车厂附近卖了20多年菜。

　　谈起“诚信菜摊”，方玉山乐呵呵地说，此前，他和其他卖菜的摊主一样，中午歇业，下午再出摊。可是，他发现越来越多的年轻人在中午下班后就会来买菜，而此时摊位上没人。此外，方玉山家里有两个孙子要照顾，他平时还要进货、送货，一个人太忙了，于是想到了无人售卖的点子，一来方便顾客，二来延长菜摊经营时间，增加收入。

　　“你不怕别人拿菜不给钱吗？”对于记者这个问题，方玉山坦言：“不怕！菜能值几个钱？现在大家的生活条件越来越好，根本不至于。”实际情况也印证了他的看法。“从9月初到现在，还没发现有拿菜不给钱的情况。”他说。

　　接下来，方玉山还会对他的“诚信菜摊”进行“优化升级”。比如，针对一些顾客不会用电子秤的情况，他决定制作一个详细的操作说明。同时，他还打算把部分蔬菜由“论斤卖”改为“论袋卖”，以满足一些年轻人的需求。

　　如今，“诚信菜摊”已有不少忠实顾客。27岁的陈荣在市场里开了一家面条店，几乎每天收摊后都会在市场里买菜。他说，自从有了“诚信菜摊”，他就没在其他菜摊买过菜，因为每次买菜都让自己有种被信任的感受。该市场管理方说，老方的“诚信菜摊”彰显了中华民族的诚信传统美德，也让珍视诚信的理念在市场蔚然成风。（记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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