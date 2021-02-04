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市第十二次党代会明确提出要以发展模式创新重塑区域发展格局，高质量建设洛阳都市圈——区域协调发展新格局加快形成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 08:51

　　尧栾西高速栾川至双龙段通车、济新高速公路加紧建设、河南省第二儿童医院一期项目年底投用……近期，一批与洛阳都市圈建设息息相关的重大项目捷报频传。

　　当前，中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式，地区发展差异化、区域发展一体化也成为必然趋势。市第十二次党代会明确提出，要以发展模式创新重塑区域发展格局。要高质量建设洛阳都市圈，加强与郑州都市圈的协同联动，协力建设郑洛西高质量发展合作带，形成区域协调发展新格局。

　　昨日，在济新高速公路项目建设现场，各种施工车辆穿梭不停。市交通运输部门相关负责人表示，该项目是继济源至洛阳西高速公路之后，洛济两地间又一重要通道，有利于带动沿线发展，进一步增强洛阳都市圈的凝聚力。

　　按照相关规划，未来，以洛阳为中心，将形成通达洛阳都市圈所有县(市)的“1小时交通圈”、覆盖中原城市群核心发展区城市的“2小时交通圈”、连通中原城市群所有地级城市的“3小时交通圈”，高速公路在其中将担起重任。眼下，我市正积极谋划实施更多高速公路项目，力争到2025年全市高速公路通车里程突破1000公里。

　　按照省中原城市群建设工作领导小组7月印发的《2021年洛阳都市圈一体化发展工作要点和重大项目》，除了交通先导，洛阳都市圈还要实施“公共服务共建共享行动”。市第十二次党代会也提出，要加快建设区域科技、教育、文化、医疗中心，拓展优质公共服务覆盖面。

　　“咱洛阳也要有省级儿童医院了。”家住伊滨区的市民刘莉是两个孩子的妈妈，她对河南省第二儿童医院的投用充满期待。这样的医疗福利，将辐射整个洛阳都市圈。按照规划，项目建成投用后，这里将成为我市及豫西地区的儿童诊疗中心，持续提升洛阳市及豫西地区儿童健康服务保障水平。

　　高质量建设洛阳都市圈，要走合理分工、优化发展的路子。市第十二次党代会提出，要加强洛阳都市圈产业协作，推动洛济焦、洛巩、洛渑、洛汝产业带建设取得实质性进展。“在洛阳都市圈建设的政策机遇下，我们在平顶山市鲁山县设立了清研鲁山先进制造科创中心，致力于搭建资源对接的桥梁。”清洛基地执行主任马明星说，清洛基地正积极探索高层次青年人才的发展、流动、引进模式，加强青年人才队伍建设。

　　前不久，一场洛阳都市圈科技部门之间的交流合作活动在我市举行，来自济源市、孟州市、汝州市、渑池县、义马市、鲁山县、卢氏县等地的科技部门相关负责人齐聚一堂，探索建立都市圈科技人才交流和科技成果区域内转化合作平台，围绕产业发展技术和人才需求，推动都市圈内各类创新资源共享。

　　市第十二次党代会提出，要打造聚合创新资源的平台城市，立足洛阳区位特征，促进人流、物流、资金流、信息流、技术流加速集聚。今日，“才聚河洛2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动”在我市开幕。随着越来越多的创新资源加快聚集，洛阳都市圈高质量发展的动力将更加强劲。（记者 智慧）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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