陶寺遗址考古成果精华展21日开幕

昨日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，“巍巍如天——陶寺遗址考古成果精华展”将于10月21日在该博物馆开幕。

彩绘蟠龙纹陶盘

昨日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，“巍巍如天——陶寺遗址考古成果精华展”将于10月21日在该博物馆开幕。

该展览由中国社会科学院考古研究所、山西省文物局、洛阳市文物局、临汾市文化与旅游局主办，二里头夏都遗址博物馆、临汾市博物馆承办。

山西省陶寺遗址发现于20世纪50年代，1978年至1984年揭露出高规格大墓等重要遗迹，随葬的彩绘蟠龙纹陶盘、玉器、鼍鼓等礼器所表现出的“礼制”和汇集四方物品的气度，引发了大家对古史记载中帝尧功业的推想。

记者了解到，展览将以陶寺遗址数十年来考古发掘成果为主线，通过“表里山河、煌煌都邑、礼制甫成、遗产传承”四部分，全面介绍陶寺遗址地理区位、城址布局、手工业发展、天文观测、文字雏形、礼制初兴、尧都定位等重要发现和文化价值。现场将展出陶器、玉器、铜器、石器、漆木器等各类文物91件(套)，其中不乏“彩绘蟠龙纹陶盘”等国宝级文物。

二里头夏都遗址博物馆相关负责人介绍，陶寺遗址与二里头遗址同为早期中国、夏文化研究、“中华文明探源工程”的核心遗址，该展览在二里头夏都遗址博物馆举办，将对进一步深化相关研究起到重要推动作用。

展览位于二里头夏都遗址博物馆二楼临展厅，展期为10月21日至明年2月20日，观众可免费参观。（记者 智慧 通讯员 武盛春）(本文图片为资料图片)

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彩绘蟠龙纹陶盘

彩绘蟠龙纹陶盘是新石器时代的陶器，1980年出土于山西襄汾陶寺遗址第3072号墓，现收藏于中国社会科学院考古研究所。

这件陶盘通高9厘米，直径40.7厘米，底径15厘米，腹深7.8厘米。胎呈褐色，器表为灰褐色。盘外壁有绳纹，内壁施黑色陶衣并经磨光，唇沿及内壁上缘一周涂成朱红色，内壁施黑陶衣，并用朱红彩绘制出一蟠龙纹，龙的尾部已不清晰。

这件器物是龙山文化中彩陶制品的代表，造型朴质，图案精美，颜色浓艳得体，光泽细腻。2013年8月19日，国家文物局将其列入《第三批禁止出国(境)展览文物》。