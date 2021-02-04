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【党史故事】新时期焦裕禄式的好干部杨奎烈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 08:48

　　“我没有任何个人的遗憾，就是不能再跟大家一起干了……”弥留之际，杨奎烈这样说。2012年3月9日，这位新时期焦裕禄式的好干部杨奎烈因病医治无效，永远地离开了他热爱的事业，年仅58岁。

　　杨奎烈，中共党员，生前系中信重工机械股份有限公司下属能源供应公司经理、党委书记。自1978年从部队转业到公司工作后，杨奎烈始终以焦裕禄同志为榜样，无私奉献，艰苦奋斗，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。

　　“兄弟们，跟我上！”这是杨奎烈的口头禅。进入新世纪，企业进行“二次创业”，开始建设“新重机”工程，越是“危、重、险、急”的施工现场，越是少不了杨奎烈的身影。正是在他的带领下，团队创造了中信重工电气安装史上的一个个奇迹。

　　“功到自然成。”这是杨奎烈的另一句口头禅。他虽然不是科班出身，但是干一行、爱一行、钻一行、精一行，凭借仔细观察和长期积累，成为动能管理的行家里手。

　　2011年5月27日下午，被同事称为“拼命三郎”的杨奎烈突然病倒在工作岗位上，经医院紧急抢救发现，他腹腔中的肿瘤有鸡蛋大小，癌细胞已经向肺部和肝部扩散。专家会诊后感叹说，杨奎烈太坚强了，根据他当时的情况，至少在3年前肝部就有痛感了，但他坚持到现在。

　　在杨奎烈生命的最后几个月，他最放不下的还是工作。即便病情恶化，他仍主动参加会议，用拳头抵着腹部直到安排完工作才离开……

　　沿着焦裕禄走过的路，杨奎烈用自己的一生朴素地回答了“人为什么活着”“人为谁而活着”“人该怎么活着”。杨奎烈去世后，市委、市政府追授他为“新时期焦裕禄式的好干部”。（记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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