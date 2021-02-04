洛阳开展产业共建 实现共赢发展

日前，中信重工与华为在深圳正式结为战略合作伙伴。双方将抢抓数字化、网络化、智能化战略机遇，充分发挥各自行业优势，持续在矿山智能化及智能制造核心技术和装备上取得突破，共同建设“少人化”“无人化”智慧矿山，助力传统产业数字化和智能化升级。

日前，中信重工与华为在深圳正式结为战略合作伙伴。双方将抢抓数字化、网络化、智能化战略机遇，充分发挥各自行业优势，持续在矿山智能化及智能制造核心技术和装备上取得突破，共同建设“少人化”“无人化”智慧矿山，助力传统产业数字化和智能化升级。

一个是矿山机械行业翘楚，一个是智能研发产业先锋，二者围绕各自擅长领域充分结合，能产生“1+1远大于2”的效果，依托产业共建，加速推动行业高质量发展。

市第十二次党代会报告指出，开展产业共建是制造业高质量发展的重要抓手，要抢抓国内国际分工体系重塑机遇，在更大范围内配置优质资源，加快构建优势互补、共赢发展的制造业高质量发展新格局。

围绕洛阳都市圈开展的产业共建，无疑是其中关键一环。

今年上半年，洛阳都市圈制造业联动合作机制正式启动。依托该项机制，洛阳都市圈各地区围绕推进制造业高质量发展、强化制造业联动发展，以共同发展和长期合作为目标，建立全方位合作关系，并依托联络员机制，通过举行会晤或联席会议方式，对机制执行中遇到的重大问题及时协商解决。

在日渐丰满的产业框架之下——

一项项经济发展数据互通有无。我市尝试把洛阳都市圈其他地区工业数据纳入监测范围，同时依托洛阳“1+N”工业互联网平台和国家工业互联网标识解析二级节点，与济源清水源公司“水云踪工业互联网平台”、平煤神马集团“能源化工行业工业互联网平台”、平顶山高新区“产业园管理平台”等开展交流合作。

一款款工业产品沿着产业链循环。产自济钢集团的上游产品陆续进入中国一拖和洛轴厂区，经历多道工序“变身”高端制造农机、高精尖轴承产品；随着洛阳炼化九源石化有限公司在济源虎岭产业集聚区建设的不饱和聚酯项目投产，都市圈区域炼化产业升级再次提速。

今年9月，全省首个原油公用型保税仓库在洛获批设立。搭配即将投用的日照—濮阳—洛阳原油管道，该仓库能够进一步完善中原地区管道—油库—炼油—加油站销售的一体化功能。这意味着我市在打造中西部重要高端石化基地方面迈出坚实一步。

“这是我们围绕产业共建取得的最新成果，可以进一步配置优质资源，为后续企业发展提供强大动力。”洛阳石化相关负责人表示。

未来，我市将加强与京津冀、长三角、珠三角地区的战略合作——

在矿山机械、高端轴承等装备制造优势领域，着力集聚研发、生产等环节优质资源，确保占据中高端；

在新兴前沿领域，探索实施“科技研发在沿海、生产制造在洛阳”“龙头企业在沿海、配套园区在洛阳”等合作共建模式，支持洛阳企业跨区域设立研发中心、营销中心，更好实现牵手互动、借势发展。

在开放合作的蓝图上，更大范围的产业共建已逐渐凸显。

近日，随着汽笛鸣响，今年第20列洛阳至中亚货运班列向西开出。一条条开放大道车轮滚滚，为我市产业更好利用国际国内“两个市场”“两种资源”，加快形成参与国际经济合作和竞争新优势不断提供着新的经验。

随着产业共建之路越来越宽，“洛阳制造”必将成为“中国制造”盛名远扬的“金质名片”！（记者 陈曦 通讯员 王燕飞）