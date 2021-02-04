居民想在楼顶装光伏设备并网发电 需要征得物业公司、业委会同意

近日，家在涧西区新疆路附近的居民王先生咨询，他想在自家的楼顶安装太阳能光伏设备并网发电，想知道是否需要小区物业公司同意，如何办理相关手续，需要提前准备什么材料？

读者提问

近日，家在涧西区新疆路附近的居民王先生咨询，他想在自家的楼顶安装太阳能光伏设备并网发电，想知道是否需要小区物业公司同意，如何办理相关手续，需要提前准备什么材料？

跑腿经历

“王先生的诉求属于洛阳供电公司的‘自然人分布式光伏并网服务。’”国网河南省电力公司洛阳供电公司(简称洛阳供电公司)相关负责人告诉记者，住宅小区居民使用公共区域建设分布式电源，用户还需要提供物业公司、业主委员会或居民委员会的同意建设证明。

业务办理流程为并网申请—接入系统方案确定—建设与验收—并网发电。用户在提出并网申请时，需要提供以下申请材料：并网登记表、用户有效身份证明、产权证明(房产证、房管部门出具的房屋证明、土地证或有关协议、建筑规划、乡镇及以上级政府出具的房屋、土地使用证明)。

在洛阳供电公司受理用户并网申请后，将按照与用户约定的时间至现场查看接入条件，并在规定期限内答复接入系统方案。待工程竣工后，洛阳供电公司还要进行并网验收及调试，验收调试后才能并网运行。（记者 王若馨 通讯员 张静）