洛阳举行“建设双一流 建强副中心”校地合作座谈会

昨日，由市政府、河南科技大学主办的“建设双一流建强副中心”校地合作座谈会在我市举行。

昨日，由市政府、河南科技大学主办的“建设双一流 建强副中心”校地合作座谈会在我市举行。

该活动是“才聚河洛 2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动”的主题活动之一，来自河南科技大学、河南大学、河南工业大学、河南理工大学等高校的相关负责同志，介绍了各校“双一流”建设情况，并围绕人才培养、项目攻关、科技成果转化等方面，探讨与洛阳开展校地合作的规划和建议。

为全力支持河南科技大学创建“双一流”大学，我市成立“双一流”大学创建工作领导小组，协调解决“双一流”大学创建涉及的资金、人才、平台等方面难题。在“一流学科”创建方面，河南科技大学打造了以材料科学与工程、机械工程两个学科为核心的“先进制造学科群”，涵盖了2个河南省“双一流”创建学科、3个国家国防特色学科、5个一级学科博士点、17个一级学科硕士点。下一步，该学科群将重点围绕洛阳先进制造业，成立“高端装备智能制造技术创新中心”“洛(洛阳)河(河科大)智能装备创新研究院”“战略新型材料先进制造技术研究院”“未来产业技术研究院”等，推动洛阳及全省装备制造业高质量发展。

副市长贺敏参加会议。(记者 李迎博 通讯员 薛旭阳)