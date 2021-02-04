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今明两天洛阳降水+大风 气温明显下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.15 08:38

　　要完成从秋高气爽到秋雨绵绵的切换，只需一天。昨天，随着今年下半年以来最强冷空气启程，洛阳迎来阴雨天气，最高气温降到了18℃。

　　从今天开始，新一轮降雨将逐渐铺展，大风、降温依次登场。据中国天气网消息，未来三天，冷空气将横扫我国中东部大部地区，给多地带来“断崖式”降温，局地降温幅度可能超过12℃。这次冷空气过程具有影响时间长、覆盖范围广、降温剧烈等特点，我国中东部大部地区的大风降温天气将持续到17日。

　　中国天气网发布的最新全国冰冻线进程图显示，昨天的冰冻线还处于内蒙古东北部、西藏、青海、甘肃东北部、新疆一带，到了17日，冰冻线将推进至北京北部、河北北部、山西中南部、陕西北部一带。届时，我国中东部大部分地区将经历今年下半年以来的最冷早晨。

　　根据最新气象资料分析，受较强冷空气及低槽东移的共同影响，今明两天，我市有降水、大风和明显降温天气，17日凌晨西部和南部山区将出现初霜冻。初霜冻的危害主要体现在农业上，它对尚未成熟的秋收作物和未收获的露天蔬菜，以及常绿果树危害极大，可造成农作物冻伤、减产等后果，农民朋友和农业部门应加以重视，提前防御。

　　市气象台预计，今天白天我市阴天有分散性小雨，西北风4级左右，阵风6级到7级，气温12℃到16℃；今天夜里到明天白天，有小雨或零星小雨转多云，偏北风4级到5级，气温7℃到14℃；17日(周日)多云，气温6℃到13℃。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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