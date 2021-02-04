洛阳对黄河秋汛防御工作进行再部署 筑牢黄河防洪保安坚固屏障

昨晚，在收听收看全省黄河防汛工作视频会议后，我市立即召开相关会议，对黄河秋汛防御工作进行再部署。

昨晚，在收听收看全省黄河防汛工作视频会议后，我市立即召开相关会议，对黄河秋汛防御工作进行再部署。 昨晚，在收听收看全省黄河防汛工作视频会议后，我市立即召开相关会议，对黄河秋汛防御工作进行再部署。 我市会议强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神和李克强总理重要批示要求，坚持人民至上、生命至上，牢牢扛起黄河秋汛防御工作责任，做到汛情一刻不止、防守一刻不停，坚决守住“不死人、不跑坝、不漫滩”的底线，筑牢黄河防洪保安坚固屏障。要强化巡堤查险，严格按照省防指要求落实巡查、抢险责任，配齐人员和设备，重点加强险工险段等重点部位的巡查，确保险情第一时间发现、第一时间处置。要强化防汛料物补充，按照用多少补多少的原则，尽快补齐除险加固石料、纤丝等，开辟绿色通道，保证及时运抵。要强化险情抢护，做好抢大险的各项准备，充实队伍、备足物资、全力以赴。要强化生产堤防守，把低洼生产堤作为重点，加高加固薄弱地段，细化群众转移安置应急预案，做好转移准备。要强化应急值守，密切关注汛情变化，坚持日报告制度，加大督查暗访力度，对擅离职守、失职渎职的，要严肃追责问责。 市委常委、秘书长王军在洛阳分会场参加会议并讲话。(记者 李三旺)