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万人助万企进行时：洛阳多个专项行动助力民营企业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 20:41

　　助力民营企业发展，洛阳市工信系统将依托多个专项行动进行深入扶持！

　　这是洛报融媒记者在14日召开的全市民营企业座谈会上了解到的。此次会议由洛阳市工信局组织，会议重点解读了市第十二次党代会精神，并对下步洛阳市各类扶持民营企业行动进行部署，激励全市民营企业积极响应市委市政府号召，把会议精神转化为奋斗力量，坚定信心、抢抓机遇、做强企业，贡献重振洛阳辉煌的民企力量。

　　●“万人助万企”

　　全市工信系统将树牢服务企业“店小二”意识，落实企业服务“五个一”机制，建立精准帮扶企业长效机制和“绿色通道”，切实保护民营企业合法权益。

　　●新一轮更深层次“三大改造”

　　全市工信系统将引导民营企业推进“机器换人”和智能制造单元建设、自动化生产线改造，提升企业智能化水平；在全市民营企业中大力推广应用清洁生产新技术、新工艺、新装备；鼓励民营企业运用新技术、新材料、新理念促进产品创新，加快高成长科技型、创新性民营企业、中小企业转型升级。

　　●民营企业培育行动

　　全市工信系统将依托高成长性企业提质倍增计划，遴选一批产品前景广、发展速度快、创新能力强、质量效益好的民营企业，加强重点扶持培育；大力开展“小巨人” “隐形冠军”“专精特新”民营企业培育，聚焦我市重点产业链和产业集群，支持民营企业开展专业化生产和特色化经营；引导民营企业实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，打造更多“洛阳制造”精品。

　　●民营企业建设培训

　　以“练好企业内功”为导向，后续我市还将开展一系列民营企业建设培训活动，实施中小企业“六化”建设为载体，推动全市民营企业做大做强，实现更高质量发展。(记者 陈曦 文/图 通讯员 李航)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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