2021年度国家中小企业公共服务示范平台名单公示 洛阳两家企业入围

14日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，工信部近日正式公示2021年度国家中小企业公共服务示范平台名单，洛龙区洛阳恒生科技园有限公司运营的“恒创中国”创业服务中小企业公共服务示范平台、高新区洛阳维度能源产业园中小企业公共服务平台2家平台入选。

14日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，工信部近日正式公示2021年度国家中小企业公共服务示范平台名单，洛龙区洛阳恒生科技园有限公司运营的“恒创中国”创业服务中小企业公共服务示范平台、高新区洛阳维度能源产业园中小企业公共服务平台2家平台入选。 14日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，工信部近日正式公示2021年度国家中小企业公共服务示范平台名单，洛龙区洛阳恒生科技园有限公司运营的“恒创中国”创业服务中小企业公共服务示范平台、高新区洛阳维度能源产业园中小企业公共服务平台2家平台入选。 “恒创中国”创业服务中小企业公共服务示范平台，基于洛阳恒生科技园运营服务体系建设，截至目前共计入驻中小企业235家，占总入驻企业比例70%，从业人员超过6000人，拥有管理和服务人员21人，创业孵化导师11人，引入或战略合作外部专业机构9个。 洛阳维度能源产业园中小企业公共服务平台位于自贸区洛阳片区，以石化能源产业需求为导向，围绕大众创业、万众创新，为石化能源类企业提供信息、技术、创业、投融资等方面服务。截至目前，该平台共服务中小企业87家，为中小企业融资累计410万元。 今年前三季度，洛阳市国家级、省级中小企业公共服务示范平台累计为全市7285家(次)中小企业提供信息、技术、创业、培训和融资等服务，开展服务活动429次，有力助推全市中小企业高质量发展。（记者 陈曦 通讯员 夏元祥）