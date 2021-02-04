洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳“孝心少年”带高位截瘫父亲上大学 感谢爱心人士的帮助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 19:45

　　父子俩来到新乡(受访者供图)

　　眼下，正是大学开学的日子，洛阳日报报业集团所属媒体报道的“孝心少年”韩佳林也前往大学报到。这次出远门，他又带上高位截瘫的父亲韩中孝。14日，父子俩借助家乡媒体向帮助他们的爱心人士表示感谢。

韩佳林今年19岁，孟津区人，上高中时，他带着高位截瘫的父亲韩中孝去上学。今年高考，他考上了位于新乡的河南科技学院，洛阳日报报业集团所属媒体报道了这位“孝心少年”的事情后，引起爱心人士关注。

今年夏天，爱心人士（右）到家里看望

　　12日，是韩佳林开学报到的日子，他开启了全新的大学生活。为照顾父亲方便，他又把父亲带到新乡上学的地方。如今，父子俩租住在学校隔壁。“房子60多平方米大，有厨房、卫生间，足够我们爷俩住了。”韩中孝说，家乡媒体的报道也让学校领导了解了他们的事情，学校原本打算腾出一间宿舍供他们住，考虑到宿舍里无法做饭，他们决定在外面租房子。随后，学校领导帮忙寻找到合适的房源。

今年夏天，爱心人士（右）到家里看望

　　韩中孝说，感谢家乡媒体的报道，引起那么多爱心人士关注。河南大进律师事务所工捐助3000元、晚报阳光助学活动现场捐助2000元、孟津区一位张姓老先生捐款3000元……韩中孝细数着给予他们帮助的人。父子俩安顿好，学校领导又登门看望，一位老师还给他们送来2000元爱心款。

　　韩中孝说，他和孩子不知道如何报答大家，希望借助家乡媒体表达对爱心人士的感激之情。(记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    画秋

    夜幕下的商场

    秋花

    凌霄花
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605