洛阳“孝心少年”带高位截瘫父亲上大学 感谢爱心人士的帮助

眼下，正是大学开学的日子，洛阳日报报业集团所属媒体报道的“孝心少年”韩佳林也前往大学报到。这次出远门，他又带上高位截瘫的父亲韩中孝。14日，父子俩借助家乡媒体向帮助他们的爱心人士表示感谢。

父子俩来到新乡(受访者供图)

眼下，正是大学开学的日子，洛阳日报报业集团所属媒体报道的“孝心少年”韩佳林也前往大学报到。这次出远门，他又带上高位截瘫的父亲韩中孝。14日，父子俩借助家乡媒体向帮助他们的爱心人士表示感谢。

韩佳林今年19岁，孟津区人，上高中时，他带着高位截瘫的父亲韩中孝去上学。今年高考，他考上了位于新乡的河南科技学院，洛阳日报报业集团所属媒体报道了这位“孝心少年”的事情后，引起爱心人士关注。

今年夏天，爱心人士（右）到家里看望

12日，是韩佳林开学报到的日子，他开启了全新的大学生活。为照顾父亲方便，他又把父亲带到新乡上学的地方。如今，父子俩租住在学校隔壁。“房子60多平方米大，有厨房、卫生间，足够我们爷俩住了。”韩中孝说，家乡媒体的报道也让学校领导了解了他们的事情，学校原本打算腾出一间宿舍供他们住，考虑到宿舍里无法做饭，他们决定在外面租房子。随后，学校领导帮忙寻找到合适的房源。

今年夏天，爱心人士（右）到家里看望

韩中孝说，感谢家乡媒体的报道，引起那么多爱心人士关注。河南大进律师事务所工捐助3000元、晚报阳光助学活动现场捐助2000元、孟津区一位张姓老先生捐款3000元……韩中孝细数着给予他们帮助的人。父子俩安顿好，学校领导又登门看望，一位老师还给他们送来2000元爱心款。

韩中孝说，他和孩子不知道如何报答大家，希望借助家乡媒体表达对爱心人士的感激之情。(记者 魏巍 文/图)