《登场了！洛阳》唯美演绎《洛神赋图》，呈现东方美学

“我们今天就来看一看，《洛神赋图》中的东方美学。”14日中午，《登场了！洛阳》第五期免费播出，探索团团长汪涵开门见山介绍本期节目的主题。本期节目，青年演员王楚然“仙气”加盟，与探索团成员开启“行走洛阳、读懂历史”的全新旅程。

“我们今天就来看一看，《洛神赋图》中的东方美学。”14日中午，《登场了！洛阳》第五期免费播出，探索团团长汪涵开门见山介绍本期节目的主题。本期节目，青年演员王楚然“仙气”加盟，与探索团成员开启“行走洛阳、读懂历史”的全新旅程。

节目开场，一把画有洛神的团扇引出顾恺之的《洛神赋图》。《洛神赋图》改编自曹植的《洛神赋》，是现存的中国古代绘画当中第一幅源自于文学作品改编的作品。黄初三年，曹植从洛阳返回封地，车马停留在洛水旁暂歇。洛水之畔，微风阵阵，曹植来到翠柳摇曳的河边，他忽然呆住了，痴痴地凝望着远方。原来，远处的烟波之上，有一位伊人，她梳着高高的云髻款款走来，顾盼流萤，若有所思，可谓翩若惊鸿，婉若游龙，瞬间击中了曹植的内心。洛神也感受到了曹植的深情，但顾及人神之隔，她低首徘徊，欲行又止，曹植则含情脉脉，盼复佳音。天地间的神灵，都为这人神殊途的爱情悲剧而叹息。风神将风停下，水神平息波涛，河伯敲响天鼓，女娲为这对璧人起舞高歌。终于，到了分别的时刻，洛神登上了六龙云车，曹植摊开手欲跃过河面挽留洛神，被身后的奴仆及时阻止，他登上龙船追赶，但洛神早已乘风而去，不见踪迹。失意的曹植怅惘万分，彻夜难眠，只好落寞地坐上马车，归途中，他仍频频回首，期盼洛神的再次出现。