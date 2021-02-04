新安礼河村：九九重阳节 两重好礼送老人

14日上午，新安县礼河村组织全村80岁以上的107位老人，举行重阳节庆祝活动，为老人们献上了物质礼品和精神礼品。

14日上午，新安县礼河村组织全村80岁以上的107位老人，举行重阳节庆祝活动，为老人们献上了物质礼品和精神礼品。物质礼品，是该村走出的企业家、洛阳工农建设集团公司总经理薛风华出资为老人们购买的床上用品，该村回乡创业的乡贤、天兴生态园经理刘现宽为老人们准备的软籽石榴。精神礼品是由省人大代表、村党支部书记兼村委会主任张三围绕“家和万事兴”主题，为大家献上的家风建设讲座。

“都说婆媳是冤家，其实好媳妇有时候也是夸出来的！”“夫妻是什么？夫妻就好像一双筷子，谁也离不开谁才能夹到东西，结婚就是0.5＋0.5=1，而不是1＋1=2。”“咱们常说‘亲弟兄明算账’，好多人理解成了光棍不吃‘哑巴亏’，就是亲弟兄分分厘厘也得算清楚，其实这是错误的，这个‘明’是明事理，明白哪个能算哪个不能算。家庭是讲情理的地方，不是讲法理的地方，要以情为重！”针对如何处理婆媳之间、人与人之间、家与国之间的关系，张三深入浅出、妙趣横生的讲解，让现场的老人和陪同的子女们听得津津有味。

礼河村是豫西有名的大粒樱桃种植专业村，也是全国文明村。“物质富裕，也要精神富裕。只有物质精神双丰收，老人们才能开心幸福，才能健康长寿！”张三说。(记者 李鹏/文 特约通讯员 郭建立 文/图)