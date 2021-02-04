洛阳创业就业成果亮相这场全国盛会

14日，第三届全国创业就业展示交流活动在吉林长春开幕。洛阳市作为创业城市代表参加活动，面向全国集中展示全市创业就业工作取得的新突破、新成就。

14日，第三届全国创业就业展示交流活动在吉林长春开幕。洛阳市作为创业城市代表参加活动，面向全国集中展示全市创业就业工作取得的新突破、新成就。

全国创业就业展示交流活动是我国就业工作领域的盛会，本届活动由人社部和吉林省政府共同主办，主题是“创业展宏图，劳务铸品牌”，分主题展示、专项活动两大部分。主题展示方面，全国共优选出92个城市创业项目，集中展示了各地创业工作取得的新突破新进展。洛阳与许昌、鹤壁共同代表河南省参展。

活动现场，洛阳展区吸引不少嘉宾驻足，宣传语“洛阳，一座青年友好型城市”格外醒目，“唐宫小姐姐”们正热情地向嘉宾们推介洛阳。洛阳市人社局有关负责人介绍，洛阳在活动会场设有特装展区，通过实物、音视频等形式集中展示洛阳城市品牌，立体化展示近年洛阳创业就业工作的创新实践及最新成果，其中以“创新创业新福地宜商宜居洛阳城”为主题的城市创业项目，聚焦洛阳创业孵化平台建设和青年创业就业，具有鲜明的洛阳特色。

创业孵化平台是服务青年群体创业就业、推动高新技术产业发展、促进产业结构优化升级的“助推器”。近年，洛阳市坚持把创业孵化平台建设摆在重要位置，全力推动“四个创新”，积极构建创业政策、创业培训、创业载体、创业服务、创业氛围“五位一体”的创业孵化工作新格局，形成了“以孵化引领创业、以创业带动就业、以就业促进创业”的良性循环，探索出一条具有鲜明特色的创业孵化平台建设路径。截至目前，全市已建成国家级创业孵化示范基地3家、省级10家、市级13家，其中国家级认定数量居全省首位。全市创业孵化示范基地面积已达25.2万平方米,在孵创业实体1072家，提供就业岗位4万余个。