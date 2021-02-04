洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳创业就业成果亮相这场全国盛会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 17:22

　　14日，第三届全国创业就业展示交流活动在吉林长春开幕。洛阳市作为创业城市代表参加活动，面向全国集中展示全市创业就业工作取得的新突破、新成就。

　　全国创业就业展示交流活动是我国就业工作领域的盛会，本届活动由人社部和吉林省政府共同主办，主题是“创业展宏图，劳务铸品牌”，分主题展示、专项活动两大部分。主题展示方面，全国共优选出92个城市创业项目，集中展示了各地创业工作取得的新突破新进展。洛阳与许昌、鹤壁共同代表河南省参展。

　　活动现场，洛阳展区吸引不少嘉宾驻足，宣传语“洛阳，一座青年友好型城市”格外醒目，“唐宫小姐姐”们正热情地向嘉宾们推介洛阳。洛阳市人社局有关负责人介绍，洛阳在活动会场设有特装展区，通过实物、音视频等形式集中展示洛阳城市品牌，立体化展示近年洛阳创业就业工作的创新实践及最新成果，其中以“创新创业新福地宜商宜居洛阳城”为主题的城市创业项目，聚焦洛阳创业孵化平台建设和青年创业就业，具有鲜明的洛阳特色。

　　创业孵化平台是服务青年群体创业就业、推动高新技术产业发展、促进产业结构优化升级的“助推器”。近年，洛阳市坚持把创业孵化平台建设摆在重要位置，全力推动“四个创新”，积极构建创业政策、创业培训、创业载体、创业服务、创业氛围“五位一体”的创业孵化工作新格局，形成了“以孵化引领创业、以创业带动就业、以就业促进创业”的良性循环，探索出一条具有鲜明特色的创业孵化平台建设路径。截至目前，全市已建成国家级创业孵化示范基地3家、省级10家、市级13家，其中国家级认定数量居全省首位。全市创业孵化示范基地面积已达25.2万平方米,在孵创业实体1072家，提供就业岗位4万余个。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    画秋

    夜幕下的商场

    秋花

    凌霄花
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605