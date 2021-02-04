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本周六上午10点，洛阳商贸电子消费券开抢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 17:26

　　注意！注意！本周六上午10点整，洛阳又一波商贸消费券要来啦！

　　洛报融媒记者今天从洛阳市商务局获悉，我市将发放总额720万元的商贸电子消费券。其中，第一期计划发放500万元商贸电子消费券，将于10月16日上午10点，通过支付宝平台发放。

　　商贸电子消费券怎么抢？怎么花？请跟着小编一起往下看——

　　消费券类别

　　本轮商贸电子消费券按使用领域分为：购物消费券和餐饮住宿消费券。其中，购物消费券面向购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、便利店等企业，餐饮住宿消费券面向餐饮、住宿企业。

　　其中，购物消费券均为20元券，餐饮住宿消费券有20元券和50元券两种。

　　消费券发放方式

　　商贸电子消费券依托支付宝平台发放，适用于支持支付宝支付方式的购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、便利店、餐饮、住宿等线下实体商家。

　　消费券发放及使用时间

　　第一期：2021年10月16日上午10：00开始发放，使用有效期为10月16日上午10：00至11月14日24：00。

　　第二期：2021年11月20日上午10：00开始发放，使用有效期为11月20日上午10：00至12月26日24：00。

　　消费券领取方式

　　第一步：消费者可通过“支付宝”App首页或搜索“洛阳商务”进入活动专区进行领取。

　　第二步：消费者领取的购物消费券、餐饮住宿消费券自动存入支付宝“卡包”。在参与活动的商家付款时，只要达到满减额度，便自动调取扣减。

　　消费券领取规则

　　消费券在投放日限时限额发放，所有在洛人员(包括外地来洛人员)的支付宝实名认证用户均可申领，先到先得，领完为止。

　　第一期发放500万元商贸电子消费券(不含企业配赠)，共计22万张。其中购物消费券150万元，共计发放7.5万张20元券，每人限领1张；餐饮住宿消费券350万元，共计发放14.5万张，其中20元券12.5万张、50元券2万张，每人限领1张。

　　第二期发放金额，为上期结余资金和剩余220万元的总数，发放数量参照第一期比例。

　　消费券使用规则

　　消费券领取成功后即可使用，消费时使用平台核销，每次消费只能使用一张消费券，不可叠加使用，不可跨领域使用。

　　购物消费券：消费满100元可使用一张20元券。

　　餐饮住宿消费券：消费满80元可使用一张20元券，消费满150元可使用一张50元券。

　　消费者在线下活动商家消费时，若消费行为满足消费券使用规则，可选择使用消费券抵扣相应金额，参与活动商家不得以任何理由不予兑现。

　　其他注意事项

　　消费券发放期间，市商务局将组织全市重点商贸企业开展周末欢乐购、商圈钜惠购、寻味古都等主题促销活动。政府消费券可与商家优惠叠加使用。

　　消费券逾期未使用则自动作废。

　　消费券不可提现，不可售卖。

　　在消费券有效期内使用消费券的订单发生全额退款时，消费券可再次使用，退款后消费券有效使用期不变，仍为原定结束时间。如超出有效期或者订单部分退款，消费券无法再次使用。

　　如遇商贸电子消费券商家适用、消费纠纷、政策咨询等问题，可通过以下渠道进行反映：支付宝咨询客服热线：95188-1，政策咨询热线：购物63930762，餐饮住宿63935119，消费投诉举报热线：12315。（记者 李迎博 通讯员 李倩）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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