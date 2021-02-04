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听戏吃水席 孟津区常袋镇武家湾村邀请126位老人过节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 17:22

 

　　14日，在孟津区常袋镇武家湾村，126位70岁以上老人共度重阳佳节。听大戏、吃水席，村里还为老人发放米油和被褥，现场热闹程度堪比过年。

　　14日10时许，记者在现场看到，上百位老人齐聚在一起，个个胸前别着大红花，大家正聚精会神地听戏曲班子演唱豫剧《朝阳沟》选段，旁边屋檐下放着米、油等礼品。

　　78岁的老人陈素霞身穿一身大红色外套，显得格外精神喜庆。“每年重阳节村干部都邀请我们过来坐坐，心里很高兴。”老人说。

　　75岁的老人武建龙也受邀来到现场，脸上洋溢着喜悦的表情，他端详四周，不由得感慨“像过年一样热闹”。老人说，感谢村干部组织这样的活动，很有意义。

　　除了戏曲，现场还有歌舞表演。尽管雨时断时续，依然没有影响大家的心情，精彩的节目赢得大家的阵阵掌声。

　　武家湾村党支部书记张元锋说，他们还邀请厨师为老人做地道的洛阳水席，每位老人还将领到1袋米、1桶油，80岁以上的老人额外获得一套被子。“我们每年都会举办这样的活动，今年是第五届，现场有126位70岁以上的老人参加。”张元锋说，既是为了向老人表示祝贺，也是启迪和教育下一代，要尊老爱幼，将尊老、爱老和敬老的优良传统传承下去。(记者 魏巍 文/图/视频)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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