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国网洛阳供电公司：电烧窑让“三彩小镇”焕新彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 15:29

　　“咱们电窑炉能够精准控制温度，清洁度高，操作简单，不但节省了人力还降低了生产成本，出货合格率也更有保障。”10月12日，在洛阳市孟津区朝阳镇南石山村“三彩小镇”张家彩窑唐三彩工艺作坊，国网洛阳供电公司朝阳供电所党员杨继方、胡全灵和姚为民主动登门开展节能指导和维护培训，现场排查供电设备安全隐患，彩窑负责人张二孬对眼前忙碌着的党员们竖起了大拇指。

　　洛阳“三彩小镇”以制作唐三彩闻名，在产业制造、技术交流、人才培养、文化传承等多方面发扬小城镇特色。目前拥有72家唐三彩生产企业，生产仿古唐三彩和新工艺三彩，占全国三彩市场的95%，唐三彩产业直接从业人员2000余人，带动相关产业就业达15000人。

　　国网洛阳供电公司依托地方经济社会发展实际，主动与地方政府联系沟通，了解“三彩小镇”文化产业发展规模和用电需求，发挥自身能动作用，加强“电能替代”市场潜力在三彩小镇的挖掘，大力推广三彩传统工艺电能替代技术落地实施。“其实从煤烧换成电烧后的好处是比较明显的，但是唯一担心的就是电方面的技术俺们还很欠缺，但是有了这些党员们给予的跟踪服务和技术支撑，让俺们彻底没有后顾之忧，全身心投入三彩技术研发，让‘三彩小镇’日益焕新彩。”张二孬说。

　　朝阳供电所依托国网洛阳供电公司党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，积极推行一对一、点对点跟踪服务机制，“线上＋线下”方式开展供电服务，借助“网上国网”APP，利用供电服务三级微信群、“供电服务就找我”活动开展，了解客户用电需求，解决“三彩小镇”发展用电后顾之忧。

　　“焦裕禄共产党员服务队队员为各个作坊‘量身定制’供电服务方案，定期登门开展故障维修、节能指导、维护培训等，对客户备用供电电源、自备应急电源配备、用户资产线路、设备维护等‘把脉问诊’。”朝阳供电所党支部书记朱兵兵表示，根据作坊烧制彩陶时不能中断供电的特点，供电公司还会实施带电作业方式避免停电对企业生产造成损失，想方设法帮助企业完成生产指标，一系列服务“组合拳”为“三彩小镇”文化产业发展营造了安全、周到、便捷的用电环境，促进了文化产业的发展壮大。

　　目前，“三彩小镇”72家唐三彩工艺作坊全部实施电能替代项目落地，小镇唐三彩文创企业年收入3亿多元，电能替代后的三彩工艺作坊作为新兴研学基地单日最大接待量达到4000余人次。(张静、刘伟韬、牛国梁)④
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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