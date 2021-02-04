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16日起，洛宜路周山大道交叉口东西方向交通断行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 11:43

　　接市住建局通知，周山大道下穿开元大道工程洛宜路部分路段因热力改迁将进行围挡施工，为确保建设工程顺利实施，工程建设期间道路安全畅通，最大限度降低对市民的影响，特公告如下：

　　一、围挡的时间及区间

　　1、围挡的时间：

　　2021年10月16日至2021年10月23日。

　　2、围挡的区间：

　　洛宜路与周山大道交叉口的两侧部分区域。

　　二、交通变化情况

　　洛宜路周山大道交叉口东西方向交通断行，南北方向交通正常通行。

　　三、车辆绕行线路

　　1、经洛宜路由西向东方向通行的小型车辆，可沿子京路(左转)～滨河南路～瀛洲桥辅道～周山大道绕行。

　　2、经洛宜路由东向西方向通行的小型车辆，可沿朗润圆路或龙翔街(右转)～滨河南路～瀛洲桥辅道～周山大道绕行。

　　3、公交线路调整由公交公司制定并发布。

　　四、温馨提示

　　暂时的出行不方便是为了今后的畅通，施工期间给您带来的不便敬请谅解。【交警温馨提示】工程周边绕行线路道路狭窄，沿线居民请勿在道路上堆放物品、停放车辆；市民和过往车辆要注意道路封闭后对周边路网的影响，根据交通流的变化，提前规划出行线路和时间，自觉遵守交通引导标志、标识的指示，注意出行安全，服从现场执勤人员的管理。为尽量减少交通拥堵和对您出行的影响，出行尽量选择公共交通或非机动车，倡导低碳环保。

　　特此公告

　　洛阳市住房和城乡建设局

　　洛阳市公安局交通警察支队

　　洛阳市公交集团

　　二〇二一年十月十三日

（来源：平安洛阳微博）⑥
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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