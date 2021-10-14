岁岁重阳，今又重阳。一年一度的重阳节，也是我国法定的“老年节”。

岁岁重阳，今又重阳。一年一度的重阳节，也是我国法定的“老年节”。

九九重阳，因为与“久久”同音，有长久长寿的含意，所以自古以来，中国人对重阳节就有着特殊的感情。无论是重阳节还是“老年节”，其核心内涵都是尊老敬老。从郯子鹿乳奉亲，到仲由为亲负米，再到庭坚涤秽事亲，有太多的孝老故事感动人心，更可贵的是，这种美德已相沿成习，于今为盛。

今天的河洛大地，广泛开展的各种尊老、敬老、爱老、孝老活动，营造出了关爱、陪伴、感恩、致敬老人的浓厚氛围。百岁老人的人数和生活状态，尤其能反映出一个地方的家风建设和人文环境。

俗话说，山中易找千年树，世上难得百岁人。一年来本报策划推出的《走近百岁老人》栏目，已整整记录了100位百岁老人的幸福生活。从这些百岁老人身上，既能看到子女孝顺、家庭和睦等优良家风的传承，又能看到老人们豁达的心性、乐观的生活态度，更能感受到政府关怀、社会关切、邻里关心的情谊。透过一位位百岁老人的“长寿秘诀”，我们看到的不仅是每个个体不同的性格特点、饮食起居习惯、精神风貌，还有河洛大地蕴藏的文明之花、小康之光、幸福之歌。

夕阳无限好，人间重晚晴。让我们身体力行传播爱老、助老正能量，弘扬孝老敬老的社会风尚。祝愿天下所有的老人健康快乐、幸福长寿！（记者 万晓阳）（照片均由洛报融媒视觉部拍摄）