强化“一个保障”——七论扎扎实实把乡村振兴抓起来

前不久，全市村党组织书记乡村振兴专题培训班在栾川开班，500名村党组织书记通过学习不断提升过硬政治能力、致富带富能力、服务群众能力，为乡村振兴注入强大“红色动力”。

前不久，全市村党组织书记乡村振兴专题培训班在栾川开班，500名村党组织书记通过学习不断提升过硬政治能力、致富带富能力、服务群众能力，为乡村振兴注入强大“红色动力”。全市乡村振兴工作会议提出，以加强党的领导为保障推动各项工作落实落细，正是为了发挥党的组织优势和制度优势，推动各项工作一竿子抓到底。

“求木之长者，必固其根本。”加强党的领导，在于健全党领导农村工作的组织体系、制度体系、工作机制，在于提高新时代党全面领导农村工作的能力和水平。党的领导坚强有力，党组织凝聚群众、团结各方、统揽全局的作用就会增强，乡村振兴就能蹄疾步稳。反之，如果党组织软弱涣散，党员干部能力和水平跟不上时代步伐，“脚踩西瓜皮，滑到哪里是哪里”，必然难以凝聚基层智慧，必然难以形成强大合力，蓝图再美也只会沦为镜花水月。

喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕烟。喊出“要苦先苦党员”，栾川县拨云岭村党支部书记杨来法带领乡亲们修路架桥、发展产业，变曾经的“光棍村”为远近闻名的小康村；坚持“一人富不算富，看到乡亲富裕才舒坦”，洛宁县关庙村党员李应贤无私传授沙梨种植技术，带动6000多名群众增收致富……党的领导强起来，党员干部就有担当，就能充分调动基层的积极性、主动性，就能让群众看到希望、干劲更足，从而凝聚起乡村振兴的磅礴力量。

“打铁还需自身硬。”强化党的领导这个保障，尤须落实“一把手”责任，加强县乡基层干部培训，以抓脱贫攻坚的劲头抓乡村振兴，充分激发基层干部群众创造力，动员全社会力量参与支持乡村振兴。如此，农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的迤逦画卷定将加速展开！（洛平）