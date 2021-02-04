【河洛党史故事】巾帼钳工张素丽

12日，在中车洛阳机车有限公司机车事业部车间内，49岁的全国首批技能大师工作室带头人、全国劳动模范张素丽正和工友们忙着解决技术难题。多年前已是公司业务骨干的张素丽，至今依然奋战在生产一线。

12日，在中车洛阳机车有限公司机车事业部车间内，49岁的全国首批技能大师工作室带头人、全国劳动模范张素丽正和工友们忙着解决技术难题。多年前已是公司业务骨干的张素丽，至今依然奋战在生产一线。

1989年，张素丽进入洛阳机车厂技工学校学习钳工。在练习课上，一开始由于动作不协调，张素丽的手磨出了水泡，有的地方直渗血水。面对困难，她没有放弃，而是利用课余时间勤加练习，很快练出了“三铲錾钢筋”的本事，技术水平超过很多男同学。

1992年毕业后，张素丽以专业第一名的成绩考进南车洛阳机车有限公司(现中车洛阳机车有限公司)。进入公司后她继续刻苦钻研，“穿透纸张”“鸡蛋钻孔”的本事为人称道。

一次，一款进口制动器需要“拆解维修”，很多人看了之后无从下手。张素丽说：“试试呗，一点一点弄。”她在拆开设备之后，凭借良好的手感找到连肉眼都难以发现的微小损伤，让企业减少了巨大损失。

正是这种敢拼敢闯的心态推动张素丽不断尝试、突破，此后她逐渐成为单位的业务顶梁柱，大家碰到疑难杂症，就向她求助。

2010年，为集中力量破解技术难题，中车洛阳机车有限公司成立了“张素丽技能大师工作室”。近年，在张素丽的带领下，该工作室突破了31个技术难题。张素丽还积极参与单位内外的培训事务，用心传授、毫不保留，为单位和社会输送了大量铁路人才。

“干钳工，是我的专长。作为一名共产党员，我工作的目的就是要发挥专长，为建设制造强国贡献力量。我的这一初心以前不曾改变，将来也不会改变。”张素丽说。（记者 郭飞飞 见习记者 吕百营）