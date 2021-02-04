为重振洛阳辉煌筑牢“三农”压舱石——访市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长仝宇鹏

“重振洛阳辉煌，‘三农’是重要压舱石，也是最大潜力所在。”市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长仝宇鹏说，市第十二次党代会提出“把实施乡村振兴战略作为洛阳现代化建设的重中之重”，讲明了“三农”的地位和责任，讲清了工作的重点和途径，要从重点上来把握、在落地上做文章，奋力在希望田野上绘就乡村振兴新画卷。

“重振洛阳辉煌，‘三农’是重要压舱石，也是最大潜力所在。”市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长仝宇鹏说，市第十二次党代会提出“把实施乡村振兴战略作为洛阳现代化建设的重中之重”，讲明了“三农”的地位和责任，讲清了工作的重点和途径，要从重点上来把握、在落地上做文章，奋力在希望田野上绘就乡村振兴新画卷。

以“三清两建”为抓手推进乡村治理。开展集体资产清产核资“回头看”，彻底清除“村霸”，化解清理矛盾，建强村集体经济合作社和村民自治组织，全面提升乡村治理水平。明年3月底前，“三清两建”专项行动基本完成。

以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业。以“产业+乡贤”模式引导乡贤融入乡村产业链、发展特色新业态，着力促进产业发展、农民增收。持续优化农业农村营商环境，为乡贤返乡创业创造条件、搭建平台、提供服务，确保年底前全市乡贤领办各类经营主体达1万个。

以乡村运营为抓手推进乡村建设。用市场化理念和竞争性创建机制推动乡村建设，筛选运营商，引入投资商，实现“美丽资源”转化为“美丽经济”。按照中心城区、环都市区、南部地区开展分类创建，设置“达标村”“示范村”“精品村”3个等级开展分级创建。“达标村”重点补齐短板，“达标村”在补齐短板基础上争创“示范村”，“精品村”重点开展乡村运营。

以集镇建设为抓手促进城乡融合。坚持规划引领、分类建设，大力开展“达标集镇”“示范集镇”“精品集镇”创建，提升基础设施和公共服务水平，合理布局产业，促进资源要素双向流动，不断增强集镇连接城乡、服务农民的区域中心作用。

以“三变”改革为抓手激发乡村发展活力。深入推进“三变”改革，用好农村“三块地”改革成果，发展壮大集体经济，激发乡村活力。今年选择300个村开展试点，2022年实现行政村“全覆盖”。到2025年，力争全市所有行政村集体经济收入在30万元以上。

“实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，必须拿出抓脱贫攻坚的劲头真抓实干。”仝宇鹏表示，要坚定扛起政治责任，充分发挥统筹协调、政策指导、推动落实、督导考核等职能，强党建、转作风、创一流，为重振洛阳辉煌筑牢“三农”压舱石。（记者 白云飞 通讯员 王勇）