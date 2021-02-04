洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为重振洛阳辉煌筑牢“三农”压舱石——访市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长仝宇鹏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 08:33

　　“重振洛阳辉煌，‘三农’是重要压舱石，也是最大潜力所在。”市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长仝宇鹏说，市第十二次党代会提出“把实施乡村振兴战略作为洛阳现代化建设的重中之重”，讲明了“三农”的地位和责任，讲清了工作的重点和途径，要从重点上来把握、在落地上做文章，奋力在希望田野上绘就乡村振兴新画卷。

　　以“三清两建”为抓手推进乡村治理。开展集体资产清产核资“回头看”，彻底清除“村霸”，化解清理矛盾，建强村集体经济合作社和村民自治组织，全面提升乡村治理水平。明年3月底前，“三清两建”专项行动基本完成。

　　以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业。以“产业+乡贤”模式引导乡贤融入乡村产业链、发展特色新业态，着力促进产业发展、农民增收。持续优化农业农村营商环境，为乡贤返乡创业创造条件、搭建平台、提供服务，确保年底前全市乡贤领办各类经营主体达1万个。

　　以乡村运营为抓手推进乡村建设。用市场化理念和竞争性创建机制推动乡村建设，筛选运营商，引入投资商，实现“美丽资源”转化为“美丽经济”。按照中心城区、环都市区、南部地区开展分类创建，设置“达标村”“示范村”“精品村”3个等级开展分级创建。“达标村”重点补齐短板，“达标村”在补齐短板基础上争创“示范村”，“精品村”重点开展乡村运营。

　　以集镇建设为抓手促进城乡融合。坚持规划引领、分类建设，大力开展“达标集镇”“示范集镇”“精品集镇”创建，提升基础设施和公共服务水平，合理布局产业，促进资源要素双向流动，不断增强集镇连接城乡、服务农民的区域中心作用。

　　以“三变”改革为抓手激发乡村发展活力。深入推进“三变”改革，用好农村“三块地”改革成果，发展壮大集体经济，激发乡村活力。今年选择300个村开展试点，2022年实现行政村“全覆盖”。到2025年，力争全市所有行政村集体经济收入在30万元以上。

　　“实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，必须拿出抓脱贫攻坚的劲头真抓实干。”仝宇鹏表示，要坚定扛起政治责任，充分发挥统筹协调、政策指导、推动落实、督导考核等职能，强党建、转作风、创一流，为重振洛阳辉煌筑牢“三农”压舱石。（记者 白云飞 通讯员 王勇）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    画秋

    夜幕下的商场

    秋花

    凌霄花
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605