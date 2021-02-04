以增创体制机制新优势实现后来居上——五论学习贯彻市第十二次党代会精神

体制机制上的优势，决定着一座城市的前途命运。

体制机制上的优势，决定着一座城市的前途命运。

今后五年，洛阳要建强副中心、形成增长极，既要在“看得见”的领域全力以赴，也要在“看不见”的环节大刀阔斧。正如市委书记江凌在市第十二次党代会上强调的，要以建设全省创新发展综合配套改革市域试点为抓手，着力破解制约发展的体制机制瓶颈，通过增创体制机制新优势激发内生动力、实现后来居上。

诚然，无论是经济运行，还是推动工作，体制机制灵活科学，效率自然就高，效果自然就好，就能激发市场活力、社会活力、基层活力，故而对一个地方的发展具有全局性、根本性作用。“激发内生动力、实现后来居上”，这几个字，旗帜鲜明道出了体制机制之于洛阳发展的价值所在！

作为国家“一五”时期重点布局的老工业基地，洛阳曾经创造了一个又一个辉煌，一度挺立中国发展的潮头。但改革开放后，和沿海发达地区相比，洛阳发展的步伐慢了下来，时至今日，仍然面临着一长串“问题清单”：发展能级总体偏低、产业发展总体不足、市场活力总体欠缺、农村发展总体滞后……凡此种种，成为制约洛阳实现更大发展的深层次矛盾。

对于洛阳而言，与先行地区的差距，表现在发展水平上，根子还在体制机制上！今天，构建新发展格局，对每一个地方而言，都是一次机遇性、竞争性、重塑性变革，谁能在增创体制机制新优势上“先行一步”，谁就能在百舸争流中“赢得主动”。这是发展问题，也是改革问题。洛阳要在现代化建设新征程中强起来，要在新一轮城市竞争中奋勇争先，就必须敢于突破一切体制机制上的顽瘴痼疾，勇于突破一切利益固化的藩篱，通过率先改革增创体制机制新优势，在有条件的领域实现跨越赶超。

逆风飞翔的姿态，往往最能展现也最依赖深层的优势。

增创体制机制新优势，就要夯实完善要素市场化配置这个“基础”，深化要素市场化配置改革，促进要素自主有序流动，不断提高要素配置效率，引导各类要素协同向先进生产力集聚；就要扭住激发市场主体活力这个“重点”，坚持“两个毫不动摇”，着力构建亲清新型政商关系，营造公平竞争的市场环境，让各类市场主体活力竞相迸发；就要把握调动基层积极性这个“关键”，让县区和乡镇成为推动发展的主体，明晰权责边界，留足自主空间，全面激活基层改革发展的内生动力；就要聚焦深化制度型开放这个“内在要求”，顺应对外开放正由商品和要素流动型开放向制度型开放转变的趋势，进一步拓展开放领域、建好开放平台、畅通开放通道、壮大开放主体，以开放促改革、促创新、促发展，在高水平开放中积蓄城市发展之势、实现城市气质之变。

思维一变天地宽，机制一活气象新。

始终坚持问题导向，用好深化改革这个“关键一招”，破除体制机制“障碍”、补齐政策制度“短板”，在更多领域加快实现改革重塑、换道领跑，洛阳将以更加轻盈的姿态，向着重振辉煌的“下一程”进发!（洛平）