市人大常委会对洛阳优化营商环境进行专题询问 所有政务服务事项均可在周六办理

昨日上午，市人大常委会对我市优化营商环境进行专题询问。市人大常委会委员和省、市人大代表聚焦市场主体、人民群众最关心的“急难愁盼”问题进行询问，市政府及其相关部门的负责人，市监察委员会、市中级人民法院、市检察院的负责人到会听取意见并回答询问。问答双方实事求是、直面问题，积极回应群众关切。

昨日上午，市人大常委会对我市优化营商环境进行专题询问。市人大常委会委员和省、市人大代表聚焦市场主体、人民群众最关心的“急难愁盼”问题进行询问，市政府及其相关部门的负责人，市监察委员会、市中级人民法院、市检察院的负责人到会听取意见并回答询问。问答双方实事求是、直面问题，积极回应群众关切。

建优服务窗口，提升服务效能

●市人大常委会委员司志华：部分窗口工作人员不能履行一次性告知义务，请问市市场监管局将如何加强窗口建设，提升服务质量？

市市场监管局党组书记、局长吉建宾：我们高度重视窗口建设，把建强、建好、建优服务窗口作为提升服务效能的有力抓手。针对群众反映的问题，我们将通过强化培训不断增强窗口人员服务意识和廉洁自律意识，要求窗口工作人员对办事指南“一单清”、群众咨询“一口清”、受理材料“一手清”，业务办理一次性完成，不让群众跑冤枉路。

博士后来洛安家，一次性奖励20万元

●市人大常委会委员李新志：作为服务青年人才创新创业的政府职能部门之一，市人力资源和社会保障局在吸引和支持青年人才发展方面做了哪些工作？

市人力资源和社会保障局党组书记、局长白剑：我们按照市委、市政府关于青年人才工作部署，持续完善人才引进和生活扶持政策，突出科研平台建设和高端人才培养。

在全省率先出台博士后工作专项支持政策——《洛阳市加强博士后工作培养高层次创新型青年人才实施办法》，设立留洛(来洛)安家经费。博士后研究人员出站留洛(来洛)签订3年以上劳动(聘用)合同或自主创业1年以上，在洛阳市缴纳社会保险，取得洛阳市户籍，一次性奖励20万元安家经费。此外，围绕生活补贴、职称评审、社会保障、子女入学等问题，提供全方位的服务保障和政策支持，不断加大对青年人才和创新平台的支持力度。