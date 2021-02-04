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洛阳降水、大风、降温天气来袭 请注意保暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.14 08:23

　　假如用一个词来形容秋季的好天气，“秋高气爽”再合适不过，昨天的洛阳晴空万里，阳光和煦，最高气温达到了22℃，是近期难得的好天气。

　　随着冷空气来袭，我们要和这样的好天气说再见了。昨日，省气象台发布气象预报：受西太平洋副热带高压南落和西风带低槽影响，14日至15日，我省大部将出现一次小雨、东南部中到大雨天气过程。16日前后受较强冷空气影响，全省将出现大风降温天气。17日凌晨西部山区和北部将出现初霜冻，需注意防风保暖。

　　省气象台预计，14日至15日，全省平均降水量5毫米到15毫米，东南部30毫米到60毫米。从16日开始，前期异常强盛的副热带高压将南压至江南到华南一带，到22日我省转受大陆高压控制，全省阴雨天气结束，大部将出现5天到7天的晴天少雨天气。另外，在16日前后和19日有两次较强冷空气影响，16日至21日全省气温持续偏低。其中，15日至16日全省将出现5级左右偏北风；15日至17日，全省气温较前期明显下降，17日凌晨北中部最低气温可降至2℃到4℃，西部山区和北部将出现初霜冻，全省大部最高气温降至13℃到15℃。19日再次受较强冷空气影响，全省有5级左右大风和强降温。

　　具体到洛阳来说，受强冷空气及低槽东移共同影响，14日至16日洛阳先后有降水和大风降温天气，17日凌晨西部南部山区将出现初霜冻。预计今天白天我市多云转阴天，傍晚到夜里转小雨，西北风4级到5级，阵风7级左右，气温11℃到21℃；今天夜里到明天白天阴天有小雨，偏南部分地区有中雨，偏北风4级到5级，气温11℃到17℃。

　　针对冷空气带来的降水降温，气象部门建议，土壤偏湿地块需及时排水散墒，已完成收获的田块抓紧腾茬整地，适时播种小麦。大风降温天气对公众出行、设施农业、工程巡查防守等将有不利影响，请注意防风保暖。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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