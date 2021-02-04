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周霁来洛调研 徐衣显等参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 08:28

统筹发展和安全
着力推动高质量发展
周霁来洛调研 徐衣显等参加

　　12日至13日，省委常委、常务副省长周霁一行来洛，调研经济运行、重大项目建设和安全生产工作。他强调，要深入贯彻省委工作会议精神，科学组织好生产经营，坚定完成全年目标的信心。

　　省政府副秘书长鲁玉、省发改委副主任刘琦、省工信厅副厅长沈天良、省应急管理厅副厅长孟庆勇等一同来洛调研。市委副书记、代市长徐衣显，市委常委、常务副市长孙延文参加调研活动。

　　在洛期间，周霁一行先后前往洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、中钢洛耐科技股份有限公司、中国一拖集团有限公司和偃师区生活垃圾无害处理场进行实地调研，对我市坚持以创新引领发展，在重大项目建设、安全生产等工作中取得的扎实成效给予肯定。

　　周霁强调，要深入开展“万人助万企”活动，加大对企业的帮扶力度，解决好企业反映的具体问题。要加大改革创新力度，加大招商引资力度，助推企业转型升级，着力培育新的经济增长点，实现高质量发展。要统筹发展和安全，加快灾后恢复重建，抓好重点堤坝除险加固和水毁工程建设，彻底消除风险隐患，坚决扛牢保障黄河安澜的重大政治责任。 (《河南日报》记者 李宗宽 本报记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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