喜讯！洛宁县获评“国家生态文明建设示范区”

12日，生态环境部发布《关于命名第五批国家生态文明建设示范区的公告》，洛阳市洛宁县榜上有名。这是继栾川县之后洛阳市第二个获此殊荣的地区。

12日，生态环境部发布《关于命名第五批国家生态文明建设示范区的公告》，洛阳市洛宁县榜上有名。这是继栾川县之后洛阳市第二个获此殊荣的地区。

洛宁县地处洛河中上游，是洛阳市重要生态屏障和饮用水源地，这里自然资源丰富、绿色优势突出、农业特色鲜明。该县牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，走出了一条生态美、产业兴、百姓富、县域强的可持续发展之路。

洛宁县围绕洛阳南部生态涵养区发展定位，切实加强神灵寨国家地质公园、全宝山省级森林公园等221.83平方公里自然保护地以及378.11平方公里生态保护红线保护，不断强化生物多样性保护，拥有国家重点保护野生动物68种。去年，该县环境空气质量实现二级达标，建成16.95公里的洛河生态治理工程，黑臭水体治理完成率100%，洛河出境断面、饮用水源地水质达标率100%。

洛宁县大力实施国土绿化提速提质计划，2016年以来累计投入资金16亿元，完成造林30.24万亩，森林抚育65万亩，廊道绿化率100%，林木覆盖率达65%。同时，该县高标准建设了城区滨河公园和凤翼山生态公园，实施绿地游园及城区绿化项目36个，人均绿地面积15.04平方米，城区垃圾无害化处理率、污水处理率均为100%，生态环境更加宜居。

此外，洛宁县还围绕打造“中国有机农业之乡”，谋划建设了豫西苹果谷、春山溪谷等示范区，“三品一标”农产品认证面积达49.5万亩，成功打造“洛水山肴”区域农产品公用品牌，并加快文化旅游产业发展，培育了玄沪河洛书小镇、牡丹康养小镇、爱和小镇、金果小镇、竹梦小镇农文旅融合“五朵金花”，让“山水田园、秀美洛宁”生态旅游品牌更加响亮。

洛阳市生态环境局副局长是凡告诉记者，洛阳市除洛宁、栾川外，孟津、新安、嵩县、宜阳四县(区)已成功创建省级生态县(区)。目前，洛阳市正在全力创建国家生态文明建设示范市，创建规划已于今年4月获得通过，8月正式发布。此次洛宁县的成功创建，将为洛阳市创建国家生态文明建设示范市再添砝码。下一步，洛阳市将以生态文明建设示范区创建为抓手，以改善区域生态环境质量、推动生态文明体制改革和生态经济体系建设为基石，助推洛阳成功创建国家生态文明建设示范市。（记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）