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孟津区700余名返乡创业者成为乡村振兴主力军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 20:00

李治强与自己的奶奶

　　金秋十月，石榴红、葡萄紫、冬枣香，正是丰收的季节。洛阳市孟津区“80后”返乡创业者李治强这两天格外高兴：30亩“阳光玫瑰”葡萄顺利售完！

　　“3天时间，园子里8万斤葡萄销售一空，稳稳回本了！”返乡第一年，百余万的好收成，让李治强倍感欣慰。

　　李治强研究生就读于华南农业大学，毕业后在外地从事的工作专门服务葡萄基地、种植户，一干就是9年。解锁葡萄种植技能后，他决定返回老家孟津区送庄镇梁凹村种植葡萄。

　　从葡萄发芽再到修枝疏果，这位“新农人”对葡萄园实行精细化管理，精准把控每一个环节。由于今年雨水多，其他农户管理相对粗放的园子出现了落果情况，而李治强的葡萄园获得了丰收。

　　“年轻人有知识，不服气真不行!”梁凹村党支部书记高宇飞说，要多请李治强专门给乡亲们培训种植技术。

　　如今在孟津，像李治强一样返乡创业的能人越来越多。孟津区城关镇杨庄村人樊晓红2001年返乡创业，创办军艺舞蹈学校，培养学生超6万余名，在孟津小有名气；吕妙霞2009年返乡创业，成立京孟种植专业合作社，带动周边形成草莓基地32个，种植草莓面积1万余亩，成为乡贤返乡创业领军人物……

　　这两年，孟津区一批又一批熟悉市场需求、掌握生产技能、积累了丰富经营经验的外出务工人员，在政策推动、乡情感动、项目带动下，踏上回乡创业之路。据统计，孟津区已有返乡创业者有700余人，他们如同一群“归乡雁”，带着思乡之情和报乡之力，发挥家乡、发挥才干，在乡村振兴的广阔天地上大展作为。

　　今年中秋节期间，孟津区对外发出《致孟津在外乡贤的一封信》，呼吁在外乡贤带头把更多项目建在孟津，把更多机会留给孟津，把更多资源引回孟津，推动人才回乡、项目回归、资金回流、总部回迁，与孟津同甘共苦、荣辱与共，一起成长，表达出诚挚的心意。

　　“人才振兴是乡村振兴的基础。熟悉乡村、热爱乡村、愿意在乡村实现梦想的返乡创业能人，日渐成为全面推进乡村振兴的一支重要力量。”孟津区委主要负责人表示，孟津区将打好亲情牌、搭好创业台，助力返乡创业者在家乡大显身手，为家乡发展、乡村振兴作出更大贡献。（记者 孙小蕊 王艳杰 通讯员 董洁 鲍世昆 贾鹏波 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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